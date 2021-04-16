"SENARYOLARIN HEPSİ YALAN ÇIKTI"

Yaşanan bu son dakika gelişmesini A Haber canlı yayınında değerlendiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Kavcıoğlu'nun göreve geldiği ilk gün itibariyla başlayan senaryoların hepsi yalan çıktı" diyen Bulut, muhalefetin iddialarına sert tepki gösterdi. Bulut, "128 milyar dolar algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Kurumları sırayla itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Bu muhalefet değil bunun arkasında başka bir akıl var. Son 50 yıla bakın, ne zaman medya tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yönelik itibar suikastı yapılmaya başlanmışsa arkasından askeri darbeler gelmiştir. Bugün de aynı şekilde nereden yönetildiği belli olan bir üst akıl, Merkez Bankası ve TÜİK gibi kurumlarımızı itibarsızlaştırmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.