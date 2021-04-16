Papara kapanacak mı? Kripto para kararı sonrası Papara Coin alıp satmak yasaklandı mı?

PAPARA KAPANACAK MI?

Resmî Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası yönetmeliğine göre Papara ile kripto para alım satımları hakkında karar alındı. Yönetmeliğin 4. maddesi kripto para borsaları ile bankalar arasındaki para transferlerini yasaklıyor.

Türkiye'de hızlıpara, QQ Money, İninal, İyzi, Turkcell, Vodafone ve Papara başta olmak üzere 22 tane Elektronik Para kuruluşu bulunur.

Bankalar kripto para borsalarına gönderilecek ve çekilecek fonlara artık aracılık etmeyecek. Kripto para borsalarındaki varlıklarını banka hesaplarını çekemeyecek ve borsalara bankalar aracılığıyla para yatıramayacak. Bankaların da bu yönetmelik ile engellenip engellenmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı. Binance borsasında oynayanlar için Papara ile Kripto para alınıp satılacağı hakkında henüz net bir bilgi bulunmamaktadır.