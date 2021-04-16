Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 16.04.2021 16:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.04.2021 16:17
    ABONE OL

    ? Kripto para kararı sonrası ?

    ? Kripto para kararı sonrası Papara alıp satmak yasaklandı mı? Papara'dan Coin alan vatandaşlar Papara'nın kapanıp kapanmayacağını sorguluyor. Kripto paralarla ilgili önemli bir karar Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Peki, coin yasaklandı mı?

    takvim.com.tr
    Papara kapanacak mı? Kripto para kararı sonrası Papara Coin alıp satmak yasaklandı mı?

    Papara kapanacak mı? Papara Coin alıp satmak yasaklandı mı? Kripto para karaır sonrası Papara kapanacak mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Papara'dan Coin alan vatandaşlar kripto para alıp satmanın yasaklanıp yasaklanmadığını sorguluyor. Peki, Papara kapanacak mı?

    PAPARA KAPANACAK MI?

    Resmî Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası yönetmeliğine göre Papara ile kripto para alım satımları hakkında karar alındı. Yönetmeliğin 4. maddesi kripto para borsaları ile bankalar arasındaki para transferlerini yasaklıyor.

    Türkiye'de hızlıpara, QQ Money, İninal, İyzi, Turkcell, Vodafone ve Papara başta olmak üzere 22 tane Elektronik Para kuruluşu bulunur.
    Bankalar kripto para borsalarına gönderilecek ve çekilecek fonlara artık aracılık etmeyecek. Kripto para borsalarındaki varlıklarını banka hesaplarını çekemeyecek ve borsalara bankalar aracılığıyla para yatıramayacak. Bankaların da bu yönetmelik ile engellenip engellenmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı. Binance borsasında oynayanlar için Papara ile Kripto para alınıp satılacağı hakkında henüz net bir bilgi bulunmamaktadır.

    PAPARA NEDİR?

    PaPara internet üzerinden alışveriş imkanı sunan online cüzdan uygulamasıdır. Standart banka uygulamalarından farkı ise kullanıcılardan komisyon talep etmiyor olmasıdır. Güvenilir alışveriş imkanı sunan PaPara ayrıca kullanıcılarına özel pek çok avantajı da sağlıyor.

    PAPARA'NIN AVTANTAJLARI NELERDİR?

    PaPara sayesinde hesabınıza dilediğiniz her an para yükleyebilir, 7/24 komisyonsuz olarak para gönderebilirsiniz. Ayrıca internet alışverişlerinizde güvenli ödeme yapabilir, atm veya cep telefonu numaranızla para çekebilirsiniz.

        Ayrıca, PaPara ile Netflix, YouTube Premium, Spotify uygulamalarındaki aboneliklerinizde indirim avantajlarından faydalanabilirsiniz. PaPara uygulamasına bakiye yükleyerek Teknosa, İste gelsin, gittigidiyor, Eczane, Martı, Yolcu 360 gibi pek çok markadan yapacağınız alışverişlerde de indirim imkanı sağlanıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Papara kapanacak mı? Kripto para kararı sonrası Papara Coin alıp satmak yasaklandı mı?