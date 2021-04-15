SON DAKİKA: Hükümetten çalışanlara prim müjdesi: 2 ay devlet ödeyecek

Şubatta esnafa 1.3 milyar lira gelir kaybı desteği ödendi. Üç aylık dönemde bunun 3.9 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Birden fazla işyeri olan, biri için faydalanabiliyor. Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyetinin faal olarak devam etmesi gerekiyor. Gelir kaybı desteği 3 ay süreyle 1.000 TL, kira desteği ise büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 TL olarak veriliyor.