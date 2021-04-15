SON DAKİKA: Hükümetten çalışanlara prim müjdesi: 2 ay devlet ödeyecek

Salgının artış hızındaki yükseliş göz önüne alınarak işyeri belirli bir süre kapanacak olan restoran, lokanta ve kafeler için yeni destek paketi devreye alındı. İki ay bu işletmelerde çalışanlara prim desteği sağlanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Nisan ve mayıs aylarında yiyecek ve içecek sektöründeki çalışanlarımıza destek sağlayacağız" dedi.
BAKANLIK KARŞILAYACAK
Mart ayında çalışması olanlardan, nisan ve mayıs aylarında normalleşme desteğinden yararlanamayan ve çalışmaya devam edilen işçiler için işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeyecekleri asgari ücret üzerinden hesaplanan prim Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanacak.
ÜCRETSİZ İZİNDE 1.500 TL
Prim desteğinin yanı sıra yine aynı sektörde faaliyet gösteren işyerlerinde ücretsiz izne ayrılan sigortalılara da destek verilecek. Ödemeler çalışanlara İŞKUR aracılığıyla yapılacak. Sosyal güvenlik primleri İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak. Ücretsiz izne ayrılanlara yapılan ödeme 1.500 TL olacak.