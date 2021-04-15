ŞOK 16 Nisan aktüel kataloğu ürünleri firma tarafından geçtiğimiz günlerde internet sitesinden duyuruldu. İndirimleri merak edenler bu bağlamda hangi ürünlerde kampanya olduğunu öğrenmek üzere aktüel kataloğ hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Kataloğda özellikle 25 TL ve üzeri ürünlerdeki fırsat dikkat çekti. İşte ŞOK 16 Nisan aktüel kataloğu ürünleri...

ŞOK 16 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU

Kurutmalık

• Kapalı konumda: En :55 cm, boy :133 cm , yükseklik :3 cm

• Açık konumda: En :55 cm, Boy :180 cm , Yükseklik :107,5 cm

• Çamaşır asma kapasites: Max: 17,5 mt, Min:15 mt - 10 kg

• Tabla yüksekliği: 94-98 cm

• Kızaklı katlama sistemi

• Zeminin zarar görmesini ve kaymayı engelleyen ayak plastikleri

• Paslanmaya karşı metal yüzeyleri elektrostatik toz boyayla kaplanmıştır