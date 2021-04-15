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    • 16.04.2021 01:51
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    • 16.04.2021 01:51
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    nda 'Ne Alırsan' 3,99 TL fırsatı! 'ta aktüel indirimleri sabah başlıyor

    nda yer alan ürünlerin listesi merakla araştırılıyor. 'ta bu hafta Roidmi Kablosuz Dikey Süpürge Z1 Air, Keçeli Ütü Masası Kılıfı, Titiz Domy Çamaşır İpi, Teleskobik Kollu Mop, GOKIDY Oyuncak Ütü Masası ve Ütü, Sinbo Toz Torbalı Süpürge ön planda yer alırken 25 TL üzeri alışverişlerde Sensodyne Diş Eti Bakımı Diş Macunu, Oral- B Diş Fırçası ve Fax Sıvı Sabun Çeşitleri ürünlerinde büyük indirim var.

    takvim.com.tr
    ŞOK 16 Nisan aktüel kataloğunda neler var?

    ŞOK 16 Nisan aktüel kataloğu ürünleri firma tarafından geçtiğimiz günlerde internet sitesinden duyuruldu. İndirimleri merak edenler bu bağlamda hangi ürünlerde kampanya olduğunu öğrenmek üzere aktüel kataloğ hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Kataloğda özellikle 25 TL ve üzeri ürünlerdeki fırsat dikkat çekti. İşte ŞOK 16 Nisan aktüel kataloğu ürünleri...

    ŞOK 16 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU

    Kurutmalık
    • Kapalı konumda: En :55 cm, boy :133 cm , yükseklik :3 cm
    • Açık konumda: En :55 cm, Boy :180 cm , Yükseklik :107,5 cm
    • Çamaşır asma kapasites: Max: 17,5 mt, Min:15 mt - 10 kg
    • Tabla yüksekliği: 94-98 cm
    • Kızaklı katlama sistemi
    • Zeminin zarar görmesini ve kaymayı engelleyen ayak plastikleri
    • Paslanmaya karşı metal yüzeyleri elektrostatik toz boyayla kaplanmıştır

    Ütü Masası
    • Buhar geçirici monoblok sac tabla
    • Tabla ölçüsü 36x112 cm
    • Kaymayı engelleyen ayak plastikler • Isıya dayanıklı kumaş
    • 7 mm kalınlığında 14 dns yoğunluğunda sünger
    • Ütü tabanının zarar görmesini engelleyen silikon tıpalar
    • Paslanmaya karşı metal yüzeyleri elektrostatik toz boyayla kaplanmıştır
    • 70-90 cm arasında ayarlanabilir 8 kademeli yükseklik ayar silmesi
    • Vakumlu şeffaf iç ambala
    • Kapalı konum ebatları: 36x146x6 cm

    Yedek Mop
    • Akıllı başlık, tüm marka saplarla uyumludur
    • Mermer,fayans, parke ve tüm yüzeylerin temizliğinde kullanılır
    • Tüy, hav ve iz bırakmaz

        Teleskobik Kollu Mop
        • Tüm yüzeylerde ve laminant parkelerde güvenle kullanılabilir
        • Halılara dökülen tüy ve saçları tümüyle toplar
        • Kirlenen başlık yedeğiyle kolayca değiştirilir
        • Kullan-at bez ile kullanma imkanı sağlar

        Sevimli Ördek
        • 10+ ay
        • Sesli

        Roidmi Kablosuz Dikey Süpürge Z1 Air
        • 355 w motor gücü
        • 120 aw Emiş gücü
        • 72 dB Düşük ses seviyesi
        • Yumuşak silindir fırça
        • 100.000 motor devri
        • 1191 x 259 x 158 mm
        • 0.65 lt toz hazne kapasitesi
        • 2,5 saat şarj süresi

            Dijital Baskül
            • Karanlıkta gözüken dijital LCD ekran
            • Güçlendirilmiş parlak cam platform
            • Yuvarlatılmış güvenli köşeler
            • Otomatik açılma/kapanma
            • Maksimum 180 kg kapasite
            • Aşırı yükleme, bitmiş pil, kalan pil, termometre göstergeleri
            • Zarif tasarım
            • 2 adet AA pil ile çalışır, piller kutuya dahildir

            Erkek Terlik
            • 41-45 numara
            • Havalandırma delikleri nefes alabilirlik sağlar
            Topuk kayışı tam kavrama sağlar
            • Kolay temizlenir ve çabuk kurur
            • Renk seçenekleriyle
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            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi ŞOK 16 Nisan aktüel kataloğunda 'Ne Alırsan' 3,99 TL fırsatı! ŞOK'ta aktüel indirimleri sabah başlıyor