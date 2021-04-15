ŞOK 16 Nisan aktüel kataloğu ürünleri firma tarafından geçtiğimiz günlerde internet sitesinden duyuruldu. İndirimleri merak edenler bu bağlamda hangi ürünlerde kampanya olduğunu öğrenmek üzere aktüel kataloğ hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Kataloğda özellikle 25 TL ve üzeri ürünlerdeki fırsat dikkat çekti. İşte ŞOK 16 Nisan aktüel kataloğu ürünleri...
ŞOK 16 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU
Kurutmalık
• Kapalı konumda: En :55 cm, boy :133 cm , yükseklik :3 cm
• Açık konumda: En :55 cm, Boy :180 cm , Yükseklik :107,5 cm
• Çamaşır asma kapasites: Max: 17,5 mt, Min:15 mt - 10 kg
• Tabla yüksekliği: 94-98 cm
• Kızaklı katlama sistemi
• Zeminin zarar görmesini ve kaymayı engelleyen ayak plastikleri
• Paslanmaya karşı metal yüzeyleri elektrostatik toz boyayla kaplanmıştır
Ütü Masası
• Buhar geçirici monoblok sac tabla
• Tabla ölçüsü 36x112 cm
• Kaymayı engelleyen ayak plastikler • Isıya dayanıklı kumaş
• 7 mm kalınlığında 14 dns yoğunluğunda sünger
• Ütü tabanının zarar görmesini engelleyen silikon tıpalar
• Paslanmaya karşı metal yüzeyleri elektrostatik toz boyayla kaplanmıştır
• 70-90 cm arasında ayarlanabilir 8 kademeli yükseklik ayar silmesi
• Vakumlu şeffaf iç ambala
• Kapalı konum ebatları: 36x146x6 cm
Yedek Mop
• Akıllı başlık, tüm marka saplarla uyumludur
• Mermer,fayans, parke ve tüm yüzeylerin temizliğinde kullanılır
• Tüy, hav ve iz bırakmaz