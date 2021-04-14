Ziraat’ten dev sendikasyon

Ziraat Bankası, geçen yıl sağladığı 1 yıl vadeli 1.1 milyar dolar büyüklüğündeki sendikasyon kredisini bu yıl yüzde 125 çevirme oranıyla bir kez daha başarılı şekilde yeniledi. 1.33 milyar dolar büyüklüğünde sağlanan 367 gün vadeli kredinin koordinatörlüğünü, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited Bank ve The Commercial Bank gerçekleştirdi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Salgın koşulları nedeniyle olağanüstü finansal ve sosyal önlemlerin alındığı bu dönemde, 23 ülkeden, geçtiğimiz yıl işlemde yer almayan 12 yeni bankanın katılımı, toplamda ise 45 uluslararası bankanın iştirakiyle sağlanan kredi, Türk bankacılık sistemine ve Ziraat Bankası'na küresel piyasalarda duyulan güvenin bir göstergesidir" dedi.
SÖĞÜT ALTIN MADENİ İÇİN İŞBİRLİĞİ
Söğüt'teki 3.5 milyon onsluk altın kaynağı ekonomiye yerli imkanlarla kazandırılacak. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Maden Yatırımları Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar, Söğüt Altın Madeni Projesi'nin hazırlık safhasına ilişkin işbirliği-kredi sözleşmesini imzaladı. Yatırımın 450 milyon dolar olarak öngörüldüğünü belirten Poyraz, "Tam kapasite üretime geçildiğinde 800 istihdam hedefliyoruz" diye konuştu. Çakar da "Proje finansman safhasında da yer almayı planlamaktayız" dedi.
GÜNAYDIN TAZMİNATI
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, amirine "Günaydın" diyen ve karşılık alamaması üzerine "Günaydın dedim duymadınız mı?" şeklinde konuşan çalışanın, 'amirine sataştığı' için işten atılmasını haklı bulmadı. Kararda, "Feshe konu olayda, davacının amirine hakareti ya da herhangi bir sataşması söz konusu olmayıp, eylem haklı fesih ağırlığında değildir. İş sözleşmesinin feshi, haklı nedene dayanmadığından kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekmektedir" denildi.
SANAYİ ÜRETİMİ YÜZDE 8.8 ARTTI
Sanayi üretim endeksi, Şubat'ta aylık bazda yüzde 0.1, yıllık bazda yüzde 8.8 artış gösterdi. Yüzde 8.8'lik artış performansıyla Türkiye, G-20 ülkeleri arasında Çin'in ardından ikinci sıraya yerleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Global tedarik zincirlerindeki aksaklıklara rağmen sanayi üretiminde artış eğilimi sürüyor" dedi.
SÖĞÜT ALTIN MADENİ İÇİN İŞBİRLİĞİ
Söğüt'teki 3.5 milyon onsluk altın kaynağı ekonomiye yerli imkanlarla kazandırılacak. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Maden Yatırımları Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar, Söğüt Altın Madeni Projesi'nin hazırlık safhasına ilişkin işbirliği-kredi sözleşmesini imzaladı. Yatırımın 450 milyon dolar olarak öngörüldüğünü belirten Poyraz, "Tam kapasite üretime geçildiğinde 800 istihdam hedefliyoruz" diye konuştu. Çakar da "Proje finansman safhasında da yer almayı planlamaktayız" dedi.
GÜNAYDIN TAZMİNATI
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, amirine "Günaydın" diyen ve karşılık alamaması üzerine "Günaydın dedim duymadınız mı?" şeklinde konuşan çalışanın, 'amirine sataştığı' için işten atılmasını haklı bulmadı. Kararda, "Feshe konu olayda, davacının amirine hakareti ya da herhangi bir sataşması söz konusu olmayıp, eylem haklı fesih ağırlığında değildir. İş sözleşmesinin feshi, haklı nedene dayanmadığından kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekmektedir" denildi.
SANAYİ ÜRETİMİ YÜZDE 8.8 ARTTI
Sanayi üretim endeksi, Şubat'ta aylık bazda yüzde 0.1, yıllık bazda yüzde 8.8 artış gösterdi. Yüzde 8.8'lik artış performansıyla Türkiye, G-20 ülkeleri arasında Çin'in ardından ikinci sıraya yerleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Global tedarik zincirlerindeki aksaklıklara rağmen sanayi üretiminde artış eğilimi sürüyor" dedi.