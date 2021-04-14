Haberler Ekonomi Ziraat’ten dev sendikasyon

, geçen yıl sağladığı 1 yıl vadeli 1.1 milyar dolar büyüklüğündeki sendikasyon kredisini bu yılçevirme oranıyla bir kez daha başarılı şekilde yeniledi.büyüklüğünde sağlanan 367 gün vadeli kredinin koordinatörlüğünü, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited Bank ve The Commercial Bank gerçekleştirdi. Ziraat Bankası Genel Müdürü"Salgın koşulları nedeniyle olağanüstü finansal ve sosyal önlemlerin alındığı bu dönemde, 23 ülkeden, geçtiğimiz yıl işlemde yer almayan 12 yeni bankanın katılımı, toplamda ise 45 uluslararası bankanın iştirakiyle sağlanan kredi, Türk bankacılık sistemine ve Ziraat Bankası'na küresel piyasalarda duyulan güvenin bir göstergesidir" dedi.altınkaynağı ekonomiye yerliimkanlarla kazandırılacak.Türkiye Tarım KrediKooperatifleri GenelMüdürü ve GÜBRETAŞMaden YatırımlarıYönetim Kurulu Başkanıile, SöğütAltın Madeni Projesi'ninhazırlık safhasına ilişkinişbirliği-kredi sözleşmesiniimzaladı. Yatırımınolaraköngörüldüğünü belirtenPoyraz, "Tam kapasiteüretime geçildiğinde800 istihdam hedefliyoruz"diye konuştu. Çakarda "Proje finansmansafhasında da yeralmayı planlamaktayız"dedi.amirinediyen ve karşılık alamaması üzerineşeklinde konuşan çalışanın,için işten atılmasını haklı bulmadı. Kararda, "Feshe konu olayda, davacının amirine hakareti ya da herhangi bir sataşması söz konusu olmayıp, eylem haklı fesih ağırlığında değildir. İş sözleşmesinin feshi, haklı nedene dayanmadığındantaleplerinin kabulü gerekmektedir" denildi.üretim endeksi, Şubat'ta aylık bazda yüzde 0.1, yıllık bazda yüzde 8.8 artış gösterdi. Yüzde 8.8'lik artış performansıyla Türkiye, G-20 ülkeleri arasında Çin'in ardından ikinci sıraya yerleşti."Global tedarik zincirlerindeki aksaklıklara rağmen sanayi üretiminde artış eğilimi sürüyor" dedi.