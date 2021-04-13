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    • Ekonomi
    • 14.04.2021 08:14
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    • 14.04.2021 08:14
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    Başvuranların hesabına anında 3 aylık nakit avans ve 10 maaş kredi... Süper haberler hız kesmeden gelmeye devam ediyor!

    Gelen lerine bakılacak olduğu zaman , ve bağkur emeklisi olarak yer alan milyonlarca kişi için güzel haberler hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Bu süreç içerisinde emekliler faiz ödemesi olmadan 10 maaşa kadar kredi almak için hak kazanacaklar. Bu uygulamanın tüm emeklilere yaygınlaştırılması da gündemde. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonra maaştan taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak.

    takvim.com.tr
    Başvuranların hesabına anında 3 aylık nakit avans ve 10 maaş kredi...

    Milyonlarca emekli vatandaşımızın yüzü gülmeye devam ediyor. SGK SSK ve Bağkur'lu emekli vatandaşlarımız için kredi ve avans ödemesi yapılacak. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Bu süreç içerisinde emekliler faiz ödemesi olmadan 10 maaşa kadar kredi almak için hak kazanacaklar. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya yazılı başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Peki 10 maaş kredi ödemesi ne kadar? SGK SSK ve Bağkur'lu 3 maaş avans 10 maaş kredi alma başvuru şartları nedir?

    Emekli maaşlarının başlanması için sabırsızlık ile bekleyen vatandaşlara SGK kapsamından avans imkanları geliyor. SGK tarafından emekli maaşı bağlanmasını bekleyenler için 6 bin 972 TL ye kadar artış gösteren avanslar verilecek. Bu süreç içerisinde SGK kapsamında başvuru yaparak maaşlarının 3 katı kadar ön ödeme ile beraber 10 maaş kadar kredi almak için hak kazanacaklar.

    Yaş, sigortalı çalışma ve prim gün ödeme şartlarını aynı anda yerine getirerek emekli olmak için hak kazanan vatandaşlar SGK kapsamında müracaat ederek maaşlarının 10 gün kadar kısa süre içerisinde almak için hak kazanacakları gözlenecek.

        Aylık bağlama süreçleri uzamış olan emekliler için de 8 bin 477 TL ye varan avanslar geliyor. Ülkemizde emekli olmak için hak kazanan vatandaşların üç şartı da aynı anda yerine getirdikleri bilinir. SGK üzerinden başvuru yapanlar ödemelerini alabilecekler. Emekli aylıklarını almak için son yıllarda işlemler daha da hız kazanmaya başladı. Günümüzde vatandaşlar emekli olmak için SGK kapsamında başvuru yaptıkları zaman 1 hafta ila 10 gün içerisinde tek bir dilekçe vererek ödeme alabilecekler.

        90 GÜN ŞART…

        Aylık bağlama işlemleri sırasında daha uzun bir süre alması söz konusu olursa anında devreye avans sistemi gelecek. Emeklilik başvurularını yapsalar bile eğer kişiler maaş bağlama süreleri ortalama olarak 90 gün şartına denk gelecekler.Eğer bu sürede hala aylıklar bağlanmamış olursa SGK kapsamında vatandaşlar yazılı olarak başvuru yapacak ve avans olarak 3 maaş birden alacaklar. Avans tutarları vatandaşların emekli oldukları zaman maaşlarının 3 katı kadar olacak.

        Emekli olmak için bekleyen vatandaşlar için gelen bu fırsatların hali hazırda emekli olanlar için gelmesi de talep ediliyor.Emekli maaş avansı uygulaması ile beraber tüm emeklileri kapsasın diye çalışmalar hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Eğer çalışmalar olumlu bir şekilde sonuçlanırsa maddi anlamda zorluk çeken vatandaşlar SGK kapsamında başvuru yapacak ve maaşlarının 3 katı kadar avans alacaklar. Maaş avansları en az asgari ücretin 3 katı olacak.

            6 BİN 62 TL AVANS

            Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı başvuru yaparak avans alabiliyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Yani bu yıl başvuru yapan 6 bin 62 liraya varan avans alabiliyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.
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            Haberler Ekonomi Başvuranların hesabına anında 3 aylık nakit avans ve 10 maaş kredi... Süper haberler hız kesmeden gelmeye devam ediyor!