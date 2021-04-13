Başvuranların hesabına anında 3 aylık nakit avans ve 10 maaş kredi... Süper haberler hız kesmeden gelmeye devam ediyor!

Milyonlarca emekli vatandaşımızın yüzü gülmeye devam ediyor. SGK SSK ve Bağkur'lu emekli vatandaşlarımız için kredi ve avans ödemesi yapılacak. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Bu süreç içerisinde emekliler faiz ödemesi olmadan 10 maaşa kadar kredi almak için hak kazanacaklar. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya yazılı başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Peki 10 maaş kredi ödemesi ne kadar? SGK SSK ve Bağkur'lu 3 maaş avans 10 maaş kredi alma başvuru şartları nedir?
Emekli maaşlarının başlanması için sabırsızlık ile bekleyen vatandaşlara SGK kapsamından avans imkanları geliyor. SGK tarafından emekli maaşı bağlanmasını bekleyenler için 6 bin 972 TL ye kadar artış gösteren avanslar verilecek. Bu süreç içerisinde SGK kapsamında başvuru yaparak maaşlarının 3 katı kadar ön ödeme ile beraber 10 maaş kadar kredi almak için hak kazanacaklar.
Yaş, sigortalı çalışma ve prim gün ödeme şartlarını aynı anda yerine getirerek emekli olmak için hak kazanan vatandaşlar SGK kapsamında müracaat ederek maaşlarının 10 gün kadar kısa süre içerisinde almak için hak kazanacakları gözlenecek.