Engelli sıfır araç ÖTV indirimi hesaplaması 2021, Engelli indirimi ile araç nasıl alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Engelli raporu ile ÖTV indirimden yararlanarak araç sahibi olabilmek mümkün, belli başlı arabalarda bu indirimden yararlanılabiliyor. Engelli sıfır araç ÖTV indirimi hesaplama işleminin nasıl yapıldığını bilmeyenler gündemde araştırmalara başladı. İşte tüm detaylar...
ÖTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Örnek üzerinden anlatacak olursa;
1590 cc motor hacmine sahip otomobilin sade fiyatı 65.000 TL diyelim. Bu otomobile ait ÖTVhesaplama işine başlarken ilk önce motor hacmine denk gelen ÖTV dilimine bakılır. Motor hacmi 1600 cc'nin altında olduğu takdirde fiyat olarak hesaplandığında ise 70.000 TL altında kalır. Bu sebepten dolayı da %45 kadar ÖTV uygulanır. Bu durumda uygulanacak hesaplama ise; 65.000 x 0.45 = 29.250 TL ÖTV hesaplanmış olur. Bunun araç faturasına eklenmesi ile 94.250 TL olur. Ayrıca bu fiyata KDV de eklenir ve otomobil fiyatı elde edilmiş olur.
ENGELLİ ÖTV İNDİRİMİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
%90'ın üzerinde engelli raporuna sahip olan kişiler bu hesaplama türüne dahil edilmektedir. ÖTV ödemeden araç satın alabilirler. KDV bu ücrete dahildir. Engelli olan kişinin 330.800 TL'yi geçmeyen bir otomobil ÖTV ödemeden alınabilir. Bunun haricinde ise birinci dereceden şehit ya da gazi yakını olunduğu takdirde de herhangi bir ÖTV ödenmez. Bunun sadece bir koşulu vardır, bu koşul alınan otomobilin 5 yıl dolmadan satılmamasıdır. Satıldığında ÖTV alınacaktır. Engelli indiriminde de 330.800 TL üst limit bulunmaktadır. Daha önceki zamanlar en az 1600 cm³ motor hacmi koşulu kaldırılmıştır.