ÖTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Örnek üzerinden anlatacak olursa;

1590 cc motor hacmine sahip otomobilin sade fiyatı 65.000 TL diyelim. Bu otomobile ait ÖTVhesaplama işine başlarken ilk önce motor hacmine denk gelen ÖTV dilimine bakılır. Motor hacmi 1600 cc'nin altında olduğu takdirde fiyat olarak hesaplandığında ise 70.000 TL altında kalır. Bu sebepten dolayı da %45 kadar ÖTV uygulanır. Bu durumda uygulanacak hesaplama ise; 65.000 x 0.45 = 29.250 TL ÖTV hesaplanmış olur. Bunun araç faturasına eklenmesi ile 94.250 TL olur. Ayrıca bu fiyata KDV de eklenir ve otomobil fiyatı elde edilmiş olur.