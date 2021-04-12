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    • Ekonomi
    • 12.04.2021 11:00
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    • 12.04.2021 11:01
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    Gündemde binlerce kişi sorgulamasını sıklıkla yapıyor. ile alacağı aracı daha ucuza almak isteyenlerin bazı şartları taşıyor olması gerekiyor. ÖTV indiriminden yararlanmak için de belli şartların yerine getirilmiş olması önem taşıyor. ÖTV indirimi engellilik durumuna göre farklılık gösteriyor, bu durumu resmi olarak belgelendirmek ön plana çıkıyor. Engelli araç alımında yapılan indirimler de araç modellerine farklılık gösteriyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Engelli sıfır araç ÖTV indirimi hesaplaması 2021!

    Engelli sıfır araç ÖTV indirimi hesaplaması 2021, Engelli indirimi ile araç nasıl alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Engelli raporu ile ÖTV indirimden yararlanarak araç sahibi olabilmek mümkün, belli başlı arabalarda bu indirimden yararlanılabiliyor. Engelli sıfır araç ÖTV indirimi hesaplama işleminin nasıl yapıldığını bilmeyenler gündemde araştırmalara başladı. İşte tüm detaylar...

    ÖTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Örnek üzerinden anlatacak olursa;

    1590 cc motor hacmine sahip otomobilin sade fiyatı 65.000 TL diyelim. Bu otomobile ait ÖTVhesaplama işine başlarken ilk önce motor hacmine denk gelen ÖTV dilimine bakılır. Motor hacmi 1600 cc'nin altında olduğu takdirde fiyat olarak hesaplandığında ise 70.000 TL altında kalır. Bu sebepten dolayı da %45 kadar ÖTV uygulanır. Bu durumda uygulanacak hesaplama ise; 65.000 x 0.45 = 29.250 TL ÖTV hesaplanmış olur. Bunun araç faturasına eklenmesi ile 94.250 TL olur. Ayrıca bu fiyata KDV de eklenir ve otomobil fiyatı elde edilmiş olur.

    ENGELLİ ÖTV İNDİRİMİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

    %90'ın üzerinde engelli raporuna sahip olan kişiler bu hesaplama türüne dahil edilmektedir. ÖTV ödemeden araç satın alabilirler. KDV bu ücrete dahildir. Engelli olan kişinin 330.800 TL'yi geçmeyen bir otomobil ÖTV ödemeden alınabilir. Bunun haricinde ise birinci dereceden şehit ya da gazi yakını olunduğu takdirde de herhangi bir ÖTV ödenmez. Bunun sadece bir koşulu vardır, bu koşul alınan otomobilin 5 yıl dolmadan satılmamasıdır. Satıldığında ÖTV alınacaktır. Engelli indiriminde de 330.800 TL üst limit bulunmaktadır. Daha önceki zamanlar en az 1600 cm³ motor hacmi koşulu kaldırılmıştır.

        ENGELLİ İNDİRİMİYLE ALINABİLECEK ARAÇLAR

        ÖTV Kanunu'na ekli listedeki kayıt ve tescile uygun taşıtlar;

        1600 cm³ ya da altında motor silindir hamine sahip otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtları, ATV vb. taşıtlar (Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde 87.03 pozisyonunda yer alanlar)
        Eşya taşımaya mahsus olarak, 2800 cm³ ya da altındaki motor silindir hacmine sahip kamyonet, pick-up, panelvan vb. taşıtlar (Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde 87.04 pozisyonunda yer alanlar)
        Motosikletler (Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde 87.11 pozisyonunda yer alanlar)
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        Haberler Ekonomi Engelli sıfır araç ÖTV indirimi hesaplaması 2021! Engelli indirimi ile araç nasıl alınır?