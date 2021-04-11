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    • Ekonomi
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    • 12.04.2021 07:05
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    CANLI : ne kadar oldu? Bugün Dolar, , kaç TL?

    Gündemde ' , ne kadar oldu?' sorusu sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. Dolar ve euro alım satımı yapmak isteyenler döviz kurunda yaşanan değişimleri merak edip yakından takip ediyor.Son günlerde durgun bir şekilde hareket eden ve Euro bugün hafif bir yükseliş gösteriyor. bir süredir hareketli haftalar geçirdikten sonra 8,10 – 8,20 arasındaki seviyesinde ilerliyor. Peki, 12 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları...

    takvim.com.tr
    CANLI Dolar kuru: 12 Nisan Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?

    12 Nisan dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu hafta 8, 18 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 12 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    12 NİSAN GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,1675

    Dolar satış: 8,1790

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 9,7093

    Euro Satış: 9,7567
        Haberler Ekonomi CANLI Dolar kuru: 12 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?