Sahibinden 2. el araba alacaklara kaçırılmayacak fırsat! Uzmanlardan kritik uyarı!

Mesela araçta iki üç parça değişen var, 10 bin TL hasar kaydı var ama bunu hatasız diye alırsa eğer vatandaş sonra satarken bundan ciddi zararlar görür. Bundan dolayı da öncelikle alırken bilerek alması, çünkü hiç satmaz araba yoktur. Kazalıdır ona göre fiyatı vardır, hasarlıdır ona göre fiyatı vardır, sağlamdır ona göre fiyatı vardır.

Burada önemli olan, dikkat edilmesi gereken iki tarafın da birbirini kandırmadan ticaret yapması eğer iki tarafta dürüst bir şekilde, araç ortada incelenir iki tarafın da bilgisi olursa, fiyatta da ona göre anlaşılırsa bu ticaretten kimse zarar görmez." diye konuştu.