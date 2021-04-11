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    • Ekonomi
    • 11.04.2021 09:25
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    • 11.04.2021 09:29
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    Sahibinden 2. el araba alacaklara kaçırılmayacak fırsat! Uzmanlardan kritik uyarı!

    Sahibinden 2. el araba arlacaklar için uzman isimlerden kritik uyarılar geldi. nedeniyle duran sıfır araç üretimi ile birlikte rekor fiyatlara ulaşan lar hakkında flaş bir açıklama geldi. İkinci el araç almak isteyenlere son fırsat için tarih verdiler. Öte yandan uzmanlar, ikinci el araç almak için şehir dışına çıkacaklara uyarılarda bulunuyor. İşte detaylar...

    Kurların yükselmesi ve sıfır araç tedariğinin azalması, vatandaşı otomobilde ikinci ele yöneltti.

    Mertel Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yılmaz Akın, mayıs ayından itibaren ikinci el otomobil satışlarında patlama beklediklerini belirterek "Satın alma niyeti olanlar elini çabuk tutsun" dedi.

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    İkinci el otomobil satışlarında mart sonundan itibaren bir toparlanma sürecine girdiğini kaydeden Akın, "Bu paralelde taleplerin arttığını net bir şekilde gözlemledik.

        Ramazan ayı boyunca pandeminin seyrine bağlı olarak geçici bir durgunluk yaşanabilir. Ancak Mayıs ayından itibaren 2.el satışlarında toparlanma olacağını öngörüyoruz. Yıl sonu yüzde 16-19 oranında büyüme bekleniyor" diye konuştu.

        İKİNCİ EL OTO ALIRKEN BUNLARA DİKKAT!
        İkinci el oto pazarı yaz aylarının gelmesi ile birlikte tekrar hareketlenmeye başladı. Koronavirüs salgını sonrasında değeri neredeyse iki katına çıkan otomobilleri almak isteyenler için bazı önemli noktalar bulunuyor.

        İkinci el otomobilin kusurlu olup olmadığını en iyi kontrol edenlerin ekspertizler olduğunu belirten oto ekspertiz hizmeti veren İhsan Açıkgöz, kendi şehirlerinden başka şehirlere gideceklerin mağduriyet yaşamadan bazı işlemleri rahat bir şekilde yapabileceklerini belirtti.

            "5664'E MESAJ ATIN"
            İkinci el araç alacakların öncelikle ön kontrolleri yapması gerektiğini vurgulayan Açıkgöz, "İkinci el araç alacak insan öncelikle, şehir dışından geliyorsa 5664'e bir kısa mesaj atmalı. Bu araç için ön bilgidir. Araç daha önce bir kazaya karışmış mı, kaskodan veya sigortadan yapıldı ise bunu net bir şekilde görebilir.

            Bir de PTT'nin bir uygulaması var. Telefonda aplikasyonu indirip oraya mesaj atmalı. Bu da aracın TÜVTÜRK muayenesinden geçmiş kilometre verilerini verir. Eğer bunları yaptığında kafasına yatıyorsa sonra şehir dışından buraya gelmelidir, öncelikle dikkat edilmesi gerek husus budur.

            "İNSANLAR MAĞDURİYET YAŞIYOR"
            Diğer türlü insanlar buraya mesaj atmamış kilometre sorgulamamış olarak geliyor ve burada mağduriyet yaşıyor. Araç alıcılarına tavsiyem gelmeden önce bu dediklerime dikkat etmeleridir. Geldikten sonra kurumsal bir ekspertize gitmelidir.

                Diğer türlü tabii ki satıcıların da bir beyanı oluyor fakat her satıcı dürüst olmadığı için veya dürüsttür fakat aldığı kişiden dolayı problem yaşamıştır. Bundan dolayı iki tarafın da mağduriyet yaşamaması için ekspertize kesinlikle gidilmelidir." dedi.

                Otomobil alım satımlarda vatandaşların birbirlerini kandırmadan ticaret yapmaları gerektiğini vurgulayan Açıkgöz, "Aracımızı kontrol ettikten sonra, sonuçta öncelikle alıcıların unutmaması gereken husus ikinci el araç alıyor olmaları. Yani bu da demek oluyor ki araçlarda ufak tefek masraflar çıkar.

                Mesela araçta iki üç parça değişen var, 10 bin TL hasar kaydı var ama bunu hatasız diye alırsa eğer vatandaş sonra satarken bundan ciddi zararlar görür. Bundan dolayı da öncelikle alırken bilerek alması, çünkü hiç satmaz araba yoktur. Kazalıdır ona göre fiyatı vardır, hasarlıdır ona göre fiyatı vardır, sağlamdır ona göre fiyatı vardır.

                Burada önemli olan, dikkat edilmesi gereken iki tarafın da birbirini kandırmadan ticaret yapması eğer iki tarafta dürüst bir şekilde, araç ortada incelenir iki tarafın da bilgisi olursa, fiyatta da ona göre anlaşılırsa bu ticaretten kimse zarar görmez." diye konuştu.
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                Haberler Ekonomi Sahibinden 2. el araba alacaklara kaçırılmayacak fırsat! Uzmanlardan kritik uyarı!