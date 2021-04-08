Memur maaşları ne kadar? 2021 Temmuz memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Temmuz zammını bekleyen milyonlarca kişi ay ay enflasyon oranını da merak ederek araştırıyor. Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından milyonlarca kişi heyecanla detayları araştırır oldu. Peki memur maaşları şu an ne kadar? İşte detaylar…
MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mart ayı rakamlarına göre enflasyon %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti. İlk 3 aylık verilere göre memur enflasyon farkı da belli oldu. Memurlar, 2020'nin ilk altı ayında yüzde 1,75, ikinci altı ayında da yüzde 4,36 enflasyon farkı almıştı.
Toplu sözleşme gereğince memurlar ve memur emeklileri, 2021 yılının ilk altı ayı için yüzde 3 zam aldı. Ocak ayı enflasyonu yüzde 1,68, şubat ayında yüzde 0,91, mart ayında da yüzde 1,08 olarak açıklandı. İlk üç aylık enflasyon yüzde 3,70 oldu. İlk 3 ayda memurlar için yüzde 0,70 enflasyon zammı oluşmuş durumda. Nisan, mayıs ve haziran ayları ile beraber açıklanan enflasyonlar toplamda yüzde 3'ü aşarsa, aşılan miktarda zam alınacak.