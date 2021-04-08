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    • Ekonomi
    • 08.04.2021 15:05
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    • 08.04.2021 15:05
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    Memur maaşları ne kadar? ?

    Gündemde Memur maaşları ne kadar? Sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Milyonlarca kişi Mart eyı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memurların Temmuz ayında ne kadar ek ödeme alacağını, kimlerin bu imkandan faydalanabileceğini merak eder oldu. Peki konuyla ilgili son dakika açıklamalar yapıldı mı? ? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mart ayı enflasyon rakamları nedir? Yüzbinlerce memur vatandaş ne kadar zam alacak? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Memur maaşları ne kadar?

    Memur maaşları ne kadar? 2021 Temmuz memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Temmuz zammını bekleyen milyonlarca kişi ay ay enflasyon oranını da merak ederek araştırıyor. Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından milyonlarca kişi heyecanla detayları araştırır oldu. Peki memur maaşları şu an ne kadar? İşte detaylar…

    MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mart ayı rakamlarına göre enflasyon %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti. İlk 3 aylık verilere göre memur enflasyon farkı da belli oldu. Memurlar, 2020'nin ilk altı ayında yüzde 1,75, ikinci altı ayında da yüzde 4,36 enflasyon farkı almıştı.

    Toplu sözleşme gereğince memurlar ve memur emeklileri, 2021 yılının ilk altı ayı için yüzde 3 zam aldı. Ocak ayı enflasyonu yüzde 1,68, şubat ayında yüzde 0,91, mart ayında da yüzde 1,08 olarak açıklandı. İlk üç aylık enflasyon yüzde 3,70 oldu. İlk 3 ayda memurlar için yüzde 0,70 enflasyon zammı oluşmuş durumda. Nisan, mayıs ve haziran ayları ile beraber açıklanan enflasyonlar toplamda yüzde 3'ü aşarsa, aşılan miktarda zam alınacak.

        Memurlar İçin Ne Kadar Enflasyon Farkı Oluştu?

        Toplu sözleşme gereğince memurlar, 2021 yılının ilk altı ayı için yüzde 3 zam aldı.

        Ocak ayı enflasyonu yüzde 1,68, Şubat ayında yüzde 0,91, Mart ayında da yüzde 1,08 olarak açıklandı. İlk üç aylık enflasyon yüzde 3,70 oldu. İlk 3 ayda memurlar için yüzde 0,70 enflasyon zammı oluşmuş durumda. Nisan, Mayıs ve Haziran ayları ile beraber açıklanan enflasyonlar toplamda yüzde 3'ü aşarsa, aşılan miktarda zam alınacak.

        Ne Kadar Artış Oldu?

        Yıllık en düşük artış %2,87 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

        Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %7,43 ile giyim ve ayakkabı, %8,01 ile haberleşme ve %8,33 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %24,85 ile ulaştırma, %23,64 ile ev eşyası ve %21,49 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.
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        Haberler Ekonomi Memur maaşları ne kadar? 2021 Temmuz memur maaş zammı yüzde kaç olacak?