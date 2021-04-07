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    Yapay zeka sektöründe 50 bin istihdam (Ekonomi haberleri)

    Sanayi Bakanı . "Gençlerimizi yapay zekanın ihtiyaç duyduğu ve ortaya çıkaracağı yeni sektörlere yönlendirmeyi istiyoruz" dedi. Varank, yapay zeka sektörünün GSYİH içindeki payının en az yüzde 5 olmasını, sektörde istihdamın 50 bine ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.

    Yapay zeka sektöründe 50 bin istihdam

    Sanayi Bakanı Mustafa Varank. "Gençlerimizi yapay zekanın ihtiyaç duyduğu ve ortaya çıkaracağı yeni sektörlere yönlendirmeyi istiyoruz" dedi. Varank, yapay zeka sektörünün GSYİH içindeki payının en az yüzde 5 olmasını, sektörde istihdamın 50 bine ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.

    ÜCRET DESTEĞİNE ÇİFTE ARTIŞ GELDİ
    Ücretsiz     izinde olanlara ödenen nakdi ücret desteğinde 2 önemli değişiklik için düğmeye basıldı. Halen ücretsiz içinde olanlara günlük 47,70 lira nakdi ücret desteği veriliyor. Aylık brüt bin 431 lira olan nakdi ücret desteğinden yaklaşık 11 lira damga vergisi kesiliyor, işçiye bin 420 lira ödeniyor. Meclis'e sunulan yasa teklifine göre; günlük ödeme 50 lira olacak. İşçiye aylık bin 500 lira ödenirken, damga vergisi kesintisi de yapılmayacak.

    TURİZMDEN 25 MİLYAR DOLAR
    Türkiye     Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil olmak üzere bu yıl iyi bir ziyaretçi sayısı ve 20-25 milyar dolar civarında döviz girdisi beklediklerini söyledi. Bağlıkaya, "Ağırlıklı olarak Rusya ve Ukrayna'dan turist girişleri geçen haftalarda başladı" dedi.

        YANLIŞ BEYANA 3'LÜ YAPTIRIM
        Denizcilik Genel Müdürlüğü,         Türk Boğazları'nda seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir düzenlemeye gitti. Tehlikeli yükü doğru bildirmeyen gemi sahiplerine para cezası uygulanacak, acentelerin faaliyetleri durdurulacak ve gemiler geçiş sırasını kaybedecek.

        PAY SENEDİNE DÜZENLEME
        Hamiline yazılı pay senedi ihraç eden anonim şirketler Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirimde bulunacak. Ticaret Bakanlığı'nın tebliğine göre, pay senetlerinin devrinde MKK güvencesi sağlanacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Düzenlemeyi ticaretin daha güvenli yapılabilmesi için hayata geçirdik" dedi.

        226 MİLYARLIK E-ALIŞVERİŞ
        Türkiye'nin e-ticaret hacmi 2020'de yüzde 66 artarak 226 milyar liraya yükseldi. Geçen yıl e-ticarette en fazla artış gösteren sektörler yüzde 200'ün üzerinde artışla gıda-süpermarket, yüzde 189 artışla metalürji ve kimya, yüzde 129 artışla beyaz eşya, yüzde 105 artışla ev, bahçe, mobilya ve dekorasyon oldu.

            İSTANBUL'DA PIDE 5 TL
            Ramazan             ayı yaklaşırken, İstanbul'da pide fiyatları belli oldu. Buna göre, 365 gram sade pide 4 liradan, 365 gram susamlıyumurtalı pide ise 5 liradan satılacak. Geçen yıl 6 farklı gramajda ve kriterde pidenin yer aldığı tarifede bu sene aynı gramajda iki farklı pide için fiyat belirlendi. 2020'de 350 gramlık sade pide 3 lira, 350 gramlık yumurtalı susamlı pide fiyatı da 3.5 liraydı. Halk Ekmek ise pideyi 1.5 liradan satacak.
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            Haberler Ekonomi Yapay zeka sektöründe 50 bin istihdam (Ekonomi haberleri)