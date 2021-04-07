Yapay zeka sektöründe 50 bin istihdam (Ekonomi haberleri)

İSTANBUL'DA PIDE 5 TL

Ramazan ayı yaklaşırken, İstanbul'da pide fiyatları belli oldu. Buna göre, 365 gram sade pide 4 liradan, 365 gram susamlıyumurtalı pide ise 5 liradan satılacak. Geçen yıl 6 farklı gramajda ve kriterde pidenin yer aldığı tarifede bu sene aynı gramajda iki farklı pide için fiyat belirlendi. 2020'de 350 gramlık sade pide 3 lira, 350 gramlık yumurtalı susamlı pide fiyatı da 3.5 liraydı. Halk Ekmek ise pideyi 1.5 liradan satacak.