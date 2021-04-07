Yapay zeka sektöründe 50 bin istihdam (Ekonomi haberleri)

Sanayi Bakanı Mustafa Varank. "Gençlerimizi yapay zekanın ihtiyaç duyduğu ve ortaya çıkaracağı yeni sektörlere yönlendirmeyi istiyoruz" dedi. Varank, yapay zeka sektörünün GSYİH içindeki payının en az yüzde 5 olmasını, sektörde istihdamın 50 bine ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.
ÜCRET DESTEĞİNE ÇİFTE ARTIŞ GELDİ
Ücretsiz izinde olanlara ödenen nakdi ücret desteğinde 2 önemli değişiklik için düğmeye basıldı. Halen ücretsiz içinde olanlara günlük 47,70 lira nakdi ücret desteği veriliyor. Aylık brüt bin 431 lira olan nakdi ücret desteğinden yaklaşık 11 lira damga vergisi kesiliyor, işçiye bin 420 lira ödeniyor. Meclis'e sunulan yasa teklifine göre; günlük ödeme 50 lira olacak. İşçiye aylık bin 500 lira ödenirken, damga vergisi kesintisi de yapılmayacak.
TURİZMDEN 25 MİLYAR DOLAR
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil olmak üzere bu yıl iyi bir ziyaretçi sayısı ve 20-25 milyar dolar civarında döviz girdisi beklediklerini söyledi. Bağlıkaya, "Ağırlıklı olarak Rusya ve Ukrayna'dan turist girişleri geçen haftalarda başladı" dedi.