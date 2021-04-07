Son dakika haberi: 32 günlük vadeli hesap mevduat faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bankalar Nisan ayı son faiz güncellemesi ile hem Türk Lirası hem de dolar kuru için 32 günlük vadeli hesap mevduat faizleri yükseliş gösterdi. Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz. Peki en yüksek faiz hangi bankada? İşte tüm detaylar
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?
Banka, Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası 1 hafta vadeli repo faizini belirledi. Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını 200 baz puan artırarak yüzde 19'a yükseltti. Banka en son 25 Aralık 2020 tarihinde yüzde 15 olan faizi 200 baz puan artırarak yüzde 17'ye çıkarmıştı. Genişleyici parasal ve mali politikalar ile aşılama sürecinde yaşanan olumlu gelişmelerin etkisiyle küresel büyüme görünümünde iyileşme ve uluslararası emtia fiyatlarında artış görüldüğü belirtilen duyuruda, yükselen küresel enflasyon beklentilerinin, gelişmiş ülke para politikalarına ilişkin belirsizliklere ve küresel finansal piyasalarda dalgalanmaya yol açtığı vurgulandı.
VADELİ MEVDUATTA FAİZ ORANLARI