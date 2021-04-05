Ramazan ayı için sayılı gün kalırken, marketler de erzak paketlerini sunmaya başladı. 60 liradan 190 liraya kadar çıkan kolilerde temel ihtiyaç maddeleri başı çekiyor. Kolilerde, şarküteri ürünlerine de yer veriliyor.
MİGROS: 13 üründen oluşan 'Bereket Paketi'ni 59,90, 22 üründen oluşan 'Lezzet Paketi'ni 99,90 ve 31 üründen oluşan 'Ziyafet Paketi'ni 134,90 liralık fiyatlardan sunuyor. Money Bonus kredi kartı ile tek seferde 100 lira ve üzeri alışverişler yapanlar, Ramazan paketlerine yüzde 25 indirimli olarak sahip olabiliyor.
CARREFOURSA: 15 üründen oluşan Klasik Ramazan Kolisi'ni 69,90, 22 üründen oluşan Süper Ramazan Kolisi'ni 99,90, 27 ürünlü Mega Ramazan Kolisi'ni 129,90, 36 ürünlü Lüks Ramazan Kolisi'ni 189,90 liradan sunuyor.
METRO: 7 çeşit kahvaltılık ürünlü paketi 76,90, 13 çeşit ürün içeren paketi 76,90, 21 ürün içeren paketi 134,90, 22 ürünlü paketi 181,90 liradan satışa sundu.