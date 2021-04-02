Uzaktan bankacılık başlıyor (Ekonomi haberleri)

Bankacılık işlemlerinde yeni dönem başlıyor. BDDK yönetmeliği kapsamında 1 Mayıs'tan itibaren bankacılık işlemleri, banka şubesine gitmeden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Bankalar, görüntülü görüşmeyle uzaktan kimlik tespiti yapabilecek, mesafeli olarak sözleşme ilişkisi kurulabilecek. Müşteri olma süreci kısa süre içerisinde dijital ortamlar üzerinden uzaktan tamamlanabilecek.
İMALAT PMI 52.6'YA ÇIKTI
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Mart'ta 52.6'ya yükseldi. Böylece, faaliyet koşulları üst üste 10'uncu ay güçlenmiş oldu. Ağaç ve kağıt ürünleri ile giyim ve deri ürünleri hariç tüm sektörler Mart'ta ek personel alımına gitti. Üretimdeki en hızlı genişleme ana metaller sektöründe oldu.
'EN GÜÇLÜ SİLAH PARA POLİTİKASI'
Yerli yatırımcılarla bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, para politikası yaklaşımı değerlendirilirken, kurumların ve bunların devamlılığının esas alınması gerektiğine inandığı mesajını verdi, "Enflasyon odaklı para politikamız, küresel dalgalanmalara ve piyasa oynaklıklarına karşı kalkan vazifesi görecek en güçlü silahımız olacak" dedi.