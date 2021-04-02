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    Uzaktan bankacılık başlıyor (Ekonomi haberleri)

    Bankacılık işlemlerinde yeni dönem başlıyor. yönetmeliği kapsamında 1 Mayıs’tan itibaren bankacılık işlemleri, banka şubesine gitmeden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Bankalar, görüntülü görüşmeyle uzaktan kimlik tespiti yapabilecek, mesafeli olarak sözleşme ilişkisi kurulabilecek. Müşteri olma süreci kısa süre içerisinde dijital ortamlar üzerinden uzaktan tamamlanabilecek.

    Uzaktan bankacılık başlıyor

    Bankacılık işlemlerinde yeni dönem başlıyor. BDDK yönetmeliği kapsamında 1 Mayıs'tan itibaren bankacılık işlemleri, banka şubesine gitmeden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Bankalar, görüntülü görüşmeyle uzaktan kimlik tespiti yapabilecek, mesafeli olarak sözleşme ilişkisi kurulabilecek. Müşteri olma süreci kısa süre içerisinde dijital ortamlar üzerinden uzaktan tamamlanabilecek.

    İMALAT PMI 52.6'YA ÇIKTI
    İstanbul     Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Mart'ta 52.6'ya yükseldi. Böylece, faaliyet koşulları üst üste 10'uncu ay güçlenmiş oldu. Ağaç ve kağıt ürünleri ile giyim ve deri ürünleri hariç tüm sektörler Mart'ta ek personel alımına gitti. Üretimdeki en hızlı genişleme ana metaller sektöründe oldu.

    'EN GÜÇLÜ SİLAH PARA POLİTİKASI'
    Yerli yatırımcılarla bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, para politikası yaklaşımı değerlendirilirken, kurumların ve bunların devamlılığının esas alınması gerektiğine inandığı mesajını verdi, "Enflasyon odaklı para politikamız, küresel dalgalanmalara ve piyasa oynaklıklarına karşı kalkan vazifesi görecek en güçlü silahımız olacak" dedi.

        KURUMLAR İÇİN BEYANNAME VAKTİ
        Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2020 hesap dönemine ilişkin beyannamelerini verme süreci başladı. Mükellefler, 2020 hesap dönemine ilişkin beyannamelerini 1-30 Nisan döneminde 'https://ebeyanname.gib. gov.tr' adresi üzerinden elektronik ortamda verebilecek. Vergi de 30 Nisan'a kadar ödenebilecek.

        MEVDUATA STOPAJ DESTEĞİ UZATILDI
        Türk Lirası mevduatları için stopaj desteği uygulamasında süre 31 Mayıs'a kadar uzatıldı. TL mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 3 kesinti yapılacak.1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise kesinti oranı sıfır olarak uygulanmaya devam edilecek.

        TÜFE'YE ENDEKSLİ KİRA SERTİFİKASI
        Ziraat Katılım, enflasyona endeksli ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi. İhracın tutarı 250 milyon lira ve vadesi 6 ay olup, 3 ayda bir olmak üzere 2 adet kupon ödemesi (kâr payı ödemesi) yapılacak. Başarılı bir şekilde tamamlanan ihraçta getiri oranı enflasyona 2 puan ilave edilmek suretiyle hesaplanacak.
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        Haberler Ekonomi Uzaktan bankacılık başlıyor (Ekonomi haberleri)