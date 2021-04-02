Uzaktan bankacılık başlıyor (Ekonomi haberleri)

MEVDUATA STOPAJ DESTEĞİ UZATILDI

Türk Lirası mevduatları için stopaj desteği uygulamasında süre 31 Mayıs'a kadar uzatıldı. TL mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 3 kesinti yapılacak.1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise kesinti oranı sıfır olarak uygulanmaya devam edilecek.