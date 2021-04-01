2 Nisan anlık altın fiyatları: 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Büyük ve küçük ölçekte altın alıp yatırım yapanlar fiyatları öğrenmek üzere sabah saatleriyle birlikte araştırmalarını sürdürüyor. Küresel piyasalarda ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni destek paketini açıklamasının etkisiyle, yeniden 1,700 dolar sınırının üzerine yükselen altının ons fiyatı 1,720 doları da aştı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,51 artışla 452 liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?