2 Nisan anlık altın fiyatları: 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Büyük ve küçük ölçekte altın alıp yatırım yapanlar fiyatları öğrenmek üzere sabah saatleriyle birlikte araştırmalarını sürdürüyor. Küresel piyasalarda ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni destek paketini açıklamasının etkisiyle, yeniden 1,700 dolar sınırının üzerine yükselen altının ons fiyatı 1,720 doları da aştı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,51 artışla 452 liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son durum
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,51 artışla 452 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 732,00 lira, Cumhuriyet altını 2.998,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,51 yükselişle 452 liradan işlem gördü.
ALTIN 1,720 DOLARI AŞTI, PETROL YÜKSELDİ
ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni destek paketini açıklamasının etkisiyle, yeniden 1,700 dolar sınırının üzerine yükselen altının ons fiyatı 1,720 doları da aşarken, yatırımcıların, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin toplantısına odaklandığı petrol piyasalarında Brent petrolün varil fiyatı da 64.25 dolara kadar yükseldi.
ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, yaklaşık 2.0 trilyon dolar büyüklüğünde istihdamı desteklemeyi ve geniş kapsamlı bir altyapı planını içeren paketi açıkladı.