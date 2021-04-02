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    • Ekonomi
    • 02.04.2021 15:48
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    • 02.04.2021 15:48
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    Kur artışı sonrası fiyatlar güncellendi! Nisan ayı sıfır ne kadar oldu? Yüzde 6'dan fazla artış...

    Nisan ayı sıfır ne kadar oldu? Kur artışı sonası araç firmaları Nisan ayı fiyatlarını güncelledi. Araç fiyatlarının güncellenmesiyle birlikte yüzde 6'dan fazla artış olduğu görüldü. Bazı araç şirketleri de kampanya başlattı. Birçok şirket fiyat listesinin güncellenmesi dolayısıyla henüz yeni fiyatları duyurmadı.

    takvim.com.tr
    Kur artışı sonrası fiyatlar güncellendi! Nisan ayı sıfır araç fiyatları ne kadar oldu?

    Nisan ayı sıfır araç fiyatları ne kadar? Kur artışı sonrası Nisan ayı araç fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Fiyatlarda yüzde 6'dan fazla artışın yaşanmasıyla birlikte sıfır araç fiyatlarının ne kadar olduğu da merak ediliyor. Uzmanlara göre bu artışın sebebi kur artışından kaynaklanıyor.

    NİSAN AYI SIFIR ARAÇ FİYATLARI NE KADAR?

    AUDİ hemen hemen bütün sıfır araç fiyatlarında yüzde 11'e kadar fiyat artışına gitti.

    1 Nisan 2021 itibarı ile Mercedes fiyatlarında da büyük zam yaşandı. C serisi Mercedes fiyatları ortalama bir ev fiyatından daha pahalı oldu.

    SEAT fiyatlarını güncellerken, internet sitesinde araç fiyatlarının altındaki açıklamada fiyatların 1 Nisan'da (Bugün) uygulanmaya başladığını duyurdu.

    TOYOTA'DAN KAMPANYA

    Dizel araçların yerini artık benzinli araçlar almaya başladı. Avrupa'daki yakıt fiyatlarındaki artış sürekli olarak devam ederken, Türkiye'de de özellikle kurşunsuz benzin fiyatları sürekli olarak artış gösteriyordu.

    Pandemi ile birlikte nedendir bilinmez dizel ve benzin fiyatları birbirine yakınlaşmaya başladı. Bu durum dolayısıyla 2019 son aylarından itibaren benzinli araç satışları hızlandı. Toyota gibi markalarda da benzinli motora sahip araçların fazla olması satışların artmasına sebep oldu. Ekonomik fiyatı ve yakut tasarrufu ile ön plana çıkan Toyota'nın Yaris modelinde 75.000 TL, 12 ay, %0,69 faiz fırsatıyla satışa çıktı.

        BİRÇOK FİRMADAN NİSAN KAMPANYASI GELDİ

        Opel markasında Mart ayına özel indirimler ve aynı zamanda 0.99'a kadar faiz seçenekleri yer alıyor. Opel markasına sahip olmak isteyenler ise 153 bin liradan başlayan fiyatlarla araç sahibi olabiliyorlar.

        Yeni Megane Sedan kampanyası Renault'un en çok incelenen kampanyası oldu. Aylık 2500 TL taksitle satın alabileceğiniz Megane Sedan'a ait kampanya halen devam ediyor.

        Mercedes'in güncel kampanyaları arasında ise GLB modeline ait kampanya var. Mart ayına özel bu kampanya 2021 Nisan ayı araç kampanyalarında da devam edebilir. Mercedes yetkililerinden daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

        İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI NASIL OLACAK?

        Hızlı bir yükselişin ardından 2020'nin son ayları itibariyle düşük bir seyir izleyen ikinci el otomobil fiyatlarının faizin yükselmesi, döviz kurunun dalgalı seyri ve pandemi sebebiyle yaşanan çip krizi ile tekrar yükselmesi bekleniyor.

        Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Sekreteri Niyazi Berktaş, salgın sebebiyle fabrikalarını kapatan otomotiv fabrikalarının hızla üretime başlamasıyla stokta bulunan çiplerin tükendiğini, bu durumun da malzeme sıkıntısına yol açarak araç üretimini sekteye uğrattığını belirtti.

        Dünya genelindeki otomobil üreticilerinin Mart ayı itibariyle önlem alarak üretime ara vermeye başladıklarını ifade eden Berktaş ''Tüm dünya genelinde yaşanan normalleşme sürecinde otomotiv fabrikalarının hızla üretime başlaması malzemelerde yaşanan stok sorununu da beraberinde getirdi. Yıl boyunca çip tedarik sorununun devam edebileceğini öngören otomotiv fabrikaları tekrar üretime ara vermek durumunda kalıyor. Sıfır araç üretiminde ve tedarikinde yaşanan bu aksaklıklar ikinci el otomobil fiyatlarına da yansıyacaktır'' diye konuştu.

        Küresel ölçekte sıfır araç üretiminde yaşanan bu sıkıntıların yanı sıra bankaların uyguladığı yüksek faiz oranları ve dövizin dalgalı seyrinin ikinci el otomobil fiyatlarının yükselmesine sebep olabileceğini söyleyen Berktaş ''Pandemi sebebiyle sıfır araçların üretiminde ve tedarik sürecinde yaşanan aksaklıklar ikinci el fiyatlarının yükselmesinde büyük rol oynamıştı. Ancak faiz oranlarının düşmesi ve yıl sonuna doğru sıfır araçların gelmesi ile fiyatlarda yüzde 15'e varan bir düşüş yaşanmaya başladı. Şu an ikinci el fiyatları stabil seyrediyor. Fakat Nisan Mayıs ayları itibariyle yaşanabilecek tedarik sıkıntısı, döviz ve faiz oranlarının yüksek oluşu piyasaya yansıyacak, fiyatları da yükseltecektir.

            Bu durum henüz fiyatlara yansımadığı için araç alacak vatandaşlarımız süreci iyi değerlendirmeli; şimdi araç sahibi olmak için en uygun zamanları yaşıyoruz. Bunun yanı sıra yaz ayları geliyor, Ramazan ayı sonrasında sokağa çıkma kısıtlamalarının da gevşetilmesi bekleniyor. İnsanlar bayram tatiline, yazlığına, memleketine gitmek isteyecek. Virüsten korunmak için toplu taşıma araçları yerine özel araçların tercih edilmesi de ikinci ele talebi artıracaktır, bunun da fiyatlara yansıması olacaktır'' dedi.
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            Haberler Ekonomi Kur artışı sonrası fiyatlar güncellendi! Nisan ayı sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? Yüzde 6'dan fazla artış...