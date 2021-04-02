Nisan ayı sıfır araç fiyatları ne kadar? Kur artışı sonrası Nisan ayı araç fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Fiyatlarda yüzde 6'dan fazla artışın yaşanmasıyla birlikte sıfır araç fiyatlarının ne kadar olduğu da merak ediliyor. Uzmanlara göre bu artışın sebebi kur artışından kaynaklanıyor.
NİSAN AYI SIFIR ARAÇ FİYATLARI NE KADAR?
AUDİ hemen hemen bütün sıfır araç fiyatlarında yüzde 11'e kadar fiyat artışına gitti.
1 Nisan 2021 itibarı ile Mercedes fiyatlarında da büyük zam yaşandı. C serisi Mercedes fiyatları ortalama bir ev fiyatından daha pahalı oldu.
SEAT fiyatlarını güncellerken, internet sitesinde araç fiyatlarının altındaki açıklamada fiyatların 1 Nisan'da (Bugün) uygulanmaya başladığını duyurdu.
TOYOTA'DAN KAMPANYA
Dizel araçların yerini artık benzinli araçlar almaya başladı. Avrupa'daki yakıt fiyatlarındaki artış sürekli olarak devam ederken, Türkiye'de de özellikle kurşunsuz benzin fiyatları sürekli olarak artış gösteriyordu.
Pandemi ile birlikte nedendir bilinmez dizel ve benzin fiyatları birbirine yakınlaşmaya başladı. Bu durum dolayısıyla 2019 son aylarından itibaren benzinli araç satışları hızlandı. Toyota gibi markalarda da benzinli motora sahip araçların fazla olması satışların artmasına sebep oldu. Ekonomik fiyatı ve yakut tasarrufu ile ön plana çıkan Toyota'nın Yaris modelinde 75.000 TL, 12 ay, %0,69 faiz fırsatıyla satışa çıktı.