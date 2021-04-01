Turex halka arz hangi bankalarda? Turex hisse fiyatı ne kadar? Turex hisse kodu nedir?

Turex hisse fiyatı ne kadar? Turex hisse kodu nedir? Turex halka arz hangi bankalarda sorusuna hisse almak isteyen vatandaşlar yanıt arıyor. Birçok şirketten peş peşe halka arz talep toplama işlemleri geliyor. Son olarak Turex Turizm talep toplama işlemine başladı. 1-2 Nisan tarihlerinde yapılacak işlemler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki Turex halka arz hangi bankalarda?
TUREX HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA?
Tureks Turizmin halka arzı OYAK Yatırımın liderliğinde "Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul bünyesinde Birincil Piyasa'da gerçekleştirilecek. Arz için halktan 2 iş günü boyunca talep toplanacak. Turex Trurizm halka arzın tüm bankalar ve aracı kuruluşlar aracılığıyla ve TUREX koduyla gerçekleşmesi bekleniyor.
TUREX HİSSE KODU NEDİR?
Tureks Turizm borsada TUREX kodu üzerinden arama yapabilirsiniz.