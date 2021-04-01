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    • Ekonomi
    • 01.04.2021 12:15
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    • 01.04.2021 12:15
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    hangi bankalarda? ne kadar? nedir?

    hangi bankalarda? ne kadar? Turex halka arz için talep toplama tarihleri başladı. vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Turex Turizm'in yüzde 20 hissesi 1-2 Nisan tarihlerinde toplanacak talep sonrası halka açılacak. Şirket, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını ve dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olmayacağını taahhüt etti. Peki ?

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    Turex halka arz hangi bankalarda? Turex hisse fiyatı ne kadar? Turex hisse kodu nedir?

    Turex hisse fiyatı ne kadar? Turex hisse kodu nedir? Turex halka arz hangi bankalarda sorusuna hisse almak isteyen vatandaşlar yanıt arıyor. Birçok şirketten peş peşe halka arz talep toplama işlemleri geliyor. Son olarak Turex Turizm talep toplama işlemine başladı. 1-2 Nisan tarihlerinde yapılacak işlemler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki Turex halka arz hangi bankalarda?

    TUREX HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA?

    Tureks Turizmin halka arzı OYAK Yatırımın liderliğinde "Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul bünyesinde Birincil Piyasa'da gerçekleştirilecek. Arz için halktan 2 iş günü boyunca talep toplanacak. Turex Trurizm halka arzın tüm bankalar ve aracı kuruluşlar aracılığıyla ve TUREX koduyla gerçekleşmesi bekleniyor.

    TUREX HİSSE KODU NEDİR?

    Tureks Turizm borsada TUREX kodu üzerinden arama yapabilirsiniz.

        TUREX HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Tureks Turizm Taşımacılık, halka arz ile 100.000.000 TL değerindeki mevcut sermayesini 8.000.000 TL artırarak 108.000.000 TL'ye yükseltecek.

        Halka arzda 14.500.000 adet pay satışa konu edilecek ve hisse başı fiyatı 12 TL olacak.

        SPK'nın açıklamasında ayrıca, Tureks Turizm Taşımacılık'ın mevcut ortaklarından Kiler Holding'in sahip olduğu 6.162.500 TL, Atilla Ersan'ın sahip olduğu 2.537.500 TL, Nazif Ersan'ın sahip olduğu 1.812.500 TL, Engin Ersan'ın sahip olduğu 1.812.500 TL ve Celal Kalkan'ın sahip olduğu 2.175.000 TL nominal değerli toplam 14.500.000 adet paylar da halka arza konu edileceği kaydedildi.
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        Haberler Ekonomi Turex halka arz hangi bankalarda? Turex hisse fiyatı ne kadar? Turex hisse kodu nedir?