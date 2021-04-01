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    • Ekonomi
    • 01.04.2021 12:25
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    • 01.04.2021 12:25
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    Mart ayında ne kadar olacak? Enflasyon beklenti anketi sonuçlandı

    Son dakika haberine göre 2021 Mart ayı una ilişkin ilk veriler geldi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine göre stler martta enflasyonun yüzde 1,09 artmasını bekliyor.

    Mart ayında enflasyon ne kadar olacak?

    AA Finans Beklenti Anketi'ne katılan stler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,09 artmasını bekliyor.

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Nisan Pazartesi günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,09 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,49, en yüksek yüzde 1,75 aralığında yer aldı.

    Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,09) göre bir önceki ay yüzde 15,61 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,21'e çıkacağı hesaplanıyor.

    Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,91 artış göstermişti.

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