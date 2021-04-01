



Ceplerde 75.7 milyon kredi kartı bulunuyor. Ortalama 150 liradan hesaplandığında kart geliri 11.3 milyar lirayı buluyor. Vatandaşlar kredi kartı aidatlarının bu denli artırılmasının önlenmesini isterken; "BDDK ve Bankalar Birliği konuya el atmalı. Burada bir standart da yok. Bu aidat neye karşı alınıyor" dedi.