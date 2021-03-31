Sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı yapıldı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. Ocak ayında ÖTV oranında indirim yapılmış ve maktu vergi tutarı da arttırılmıştı. Tiryakisi olan binlerce vatandaş ise güncel gelişmeleri merak etmeye başladı. 31 Mart 2021 Tekel, Malbora, Parliament ve daha pek çok sigara markasının güncel fiyatlarını haberimizin içeriğinde derledik. İşte 2021 sigara fiyatları…
31 MART SİGARA ZAMMI VAR MI?
Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda firmalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
İşte Ocak 2021 güncel sigara fiyat listesi;
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
2020 Ocak ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL