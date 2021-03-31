EN FAZLA KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖRLER

Bankacılık endeksi yüzde 0,57 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,15 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,74 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,65 ile inşaat oldu.