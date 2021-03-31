Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,29 değer kaybederek 31 Mart 2021 tarihini 1.391,73 puandan tamamladı.
İŞLEM HACMİ 20,2 MİLYAR LİRA SEVİYESİNDE
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,06 puan azalırken, toplam işlem hacmi 20,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
EN FAZLA KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖRLER
Bankacılık endeksi yüzde 0,57 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,15 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,74 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,65 ile inşaat oldu.