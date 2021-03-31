Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 31.03.2021 18:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.03.2021 18:34
    ABONE OL

    Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı | 31 Mart 2021 son durum

    Borsa İstanbul 31 Mart tarihini düşüşle tamamladı. endeksi, yüzde 0,29 değer kaybederek günü 1.391,73 puandan noktalamış oldu. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,74 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,65 ile inşaat oldu.

    AA
    Borsa düştü

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,29 değer kaybederek 31 Mart 2021 tarihini 1.391,73 puandan tamamladı.

    İŞLEM HACMİ 20,2 MİLYAR LİRA SEVİYESİNDE
    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,06 puan azalırken, toplam işlem hacmi 20,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    EN FAZLA KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖRLER
    Bankacılık endeksi yüzde 0,57 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,15 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,74 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,65 ile inşaat oldu.

        Gün içinde 1.390-1.400 dar bandında hareket eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,29 altında 1.391,73 puandan tamamladı.

        Analistler, yarın yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 ve 1.450 seviyelerinin direnç, 1.340 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı | 31 Mart 2021 BIST 100 son durum