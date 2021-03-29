Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), batarya konusundaki stratejik iş ortağı Farasis, enerji yoğunluğu 330 Wh/kg'den fazla olan yeni nesil elektrikli araç batarya hücreleri geliştirdiğini açıkladı.
Bağımsız testler tarafından da onaylanan yeni hücrelerin performansının üçüncü nesil hücrelere oranla yüzde 25 daha yüksek olduğu belirtildi.
TOGG'un 'Stratejik ortağımız Farasis, batarya teknolojisinde çıtayı yükseltti' tweeti ile duyurduğu yeni gelişme, dördüncü kuşak batarya hücreleri ile menzili yüzde 25 artırmış oldu. Menzil 500 km'nin üzerine çıktı.