20 DAKİKANIN ALTINDA ŞARJ

Ayrıca yüzde 80'e kadar şarj 20 dakikanın altına indi. Daha önce yüzde 80'e kadar şarj süresi 30 dakika seviyesindeydi. Batarya ömrü ise 1 milyon km'nin üstüne çıktı.