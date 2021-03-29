22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Baş döndürüyor! 29 Mart Kapalıçarşı canlı altın fiyatları

Altın fiyatları son gelişmeler sonrası vatandaşların sıklıkla araştırdığı konulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Cuma günü altın piyasasında, en düşük 441 bin lirayı, en yüksek ise 447 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 445 bin liradan tamamlamıştı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 445 bin liraya yükselmişti. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?