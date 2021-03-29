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    • 29.03.2021 07:26
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    , çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Baş döndürüyor! 29 Mart Kapalıçarşı canlı altın fiyatları

    Sabah saatleriyle birlikte büyük ve küçük ölçekteki yatırımcıların gündeminde altın fiyatları sık sık yer ediniyor. Cuma günü kapanışta 'da, çeyrek altın 723,00 lira, Cumhuriyet altını 2.957,00 liradan satılırken, ın gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,27 yükselişle 445,70 liradan işlem gördü. Peki, , çeyrek ve gram İşte 29 Mart Kapalıçarşı canlı altın fiyatları

    22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Baş döndürüyor! 29 Mart Kapalıçarşı canlı altın fiyatları

    Altın fiyatları son gelişmeler sonrası vatandaşların sıklıkla araştırdığı konulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Cuma günü altın piyasasında, en düşük 441 bin lirayı, en yüksek ise 447 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 445 bin liradan tamamlamıştı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 445 bin liraya yükselmişti. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    PERŞEMBE CUMA
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 444,30 444,50 445,50 445,70
    Cumhuriyet Ata Lira 2.928,00 2.949,00 2.936,00 2.957,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 405,50 409,50 406,00 410,00
    Lira(Tam) Ziynet 2.863,00 2.883,00 2.869,00 2.889,00
    Yarım Ziynet 1.431,00 1.441,00 1.435,00 1.445,00
    Çeyrek Ziynet 716,00 721,00 718,00 723,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,27 artışla 445,70 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma kapanışta çeyrek altın 723,00 lira, Cumhuriyet altını 2.957,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,27 yükselişle 445,70 liradan işlem gördü.

        ALTININ KİLOGRAMI 445 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 445 bin liraya yükseldi.

        Altın piyasasında, en düşük 441 bin lirayı, en yüksek ise 447 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 445 bin liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 311 milyon 556 bin 719,68 lira, işlem miktarı ise 704,01 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 322 milyon 93 bin 70,56 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Atanur Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

        EMTİA PİYASALARI

        Ham petrol fiyatları Süveyş Kanalı'nda Ever Given adlı büyük bir konteyner gemisinin sıkışarak kalması ve giriş çıkışları kapatması ve kanalın açılmasının birkaç hafta sürebileceği endişeleriyle, gösterge Brent ham petrolünün ve Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı yüzde 4.0'ten çok yükseldi.

        Süveyş Kanalı'nda, çapraz bir şekilde karaya oturarak, geçişlerin durmasına ve bu nedenle milyarlarca dolarlık zarara neden olan 400 metre uzunluğundaki dev kuru yük gemisini kurtarma operasyonu devam ediyor. Uzmanlar, 200 bin tonun üzerinde yükü bulunduğu belirtilen geminin kurtarılıp, kanalın açılma operasyonunun günler ve hatta haftalar sürebileceğini belirtiliyor. Yaklaşık dört futbol sahası uzunluğunda olan ve Tayvanlı Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen Ever Given adlı gemi, kanalın güney ucunda bulunuyor.

        Altının ons fiyatı da, dolardaki güçlenmenin etkisiyle hafta başından bu yana tutunduğu 1,730 dolar düzeyinin altına geriledi.

        Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 4.20 artışla 64.29 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 4.40 artışla 60.96 dolar,

        - altın yüzde 0.11 artışla 1,728.85 dolar,

        - gümüş yüzde 0.61 düşüşle 24.90 dolar,

        - bakır yüzde 1.01 düşüşle 8.799.00 dolar,

        - platin yüzde 1.63 artışla 1,170.28 dolar,

        - paladyum yüzde 0.57 artışla 2,640.18 dolar düzeyindeydi.

            ALB Forex'in günlük emtia bülteninde, "ABD Tarım Bakanlığı'nın 25 Mart'ta yayınladığı verilere göre, ABD'nin net mısır ihracat satışları 18 Mart'ta sona eren haftada Çin'in alımıyla birlikte dört kattan fazla arttı" denildi ve eklendi:

            "Dünyanın en büyük şeker üretim bölgesi olan Brezilya'nın merkez-güney bölgesindeki fabrikalar, 2021/22 sezonunda yavaş bir başlangıç yaptı ve Mart ayının ilk yarısında kamış kırma, yılın aynı döneminde görülen hacimlerin yüzde 43 altında gerçekleşti.

            "Uluslararası Tahıl Konseyi, küresel tahıl üretiminin 2021/22 sezonunda 2.287 milyar ton rekor seviyeye çıkacağını tahmin ediyor, ancak daha büyük arzın daha yüksek tüketim tarafından tamamen emilmesini bekliyor.

            "ABD Tarım Bakanlığı (USDA), başta küçük ve dezavantajlı konumdaki çiftçilerin pandemiden zarar görmemesi için 12 milyar dolarlık yeni destek paketi ile daha fazla çiftçiye ulaşmayı hedefliyor.

            "USDA verilerine göre, ABD ovalarındaki yağışlar bu ay kışlık buğday mahsul oranlarını iyileştirdi.

            "Avrupa Kahve Federasyonu (ECF) verilerine göre, önemli Avrupa limanlarında tutulan yeşil kahve stokları Aralık 2020'de yüzde 1.0 arttı."
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            Haberler Ekonomi 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Baş döndürüyor! 29 Mart Kapalıçarşı canlı altın fiyatları