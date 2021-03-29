22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Baş döndürüyor! 29 Mart Kapalıçarşı canlı altın fiyatları

Altın fiyatları son gelişmeler sonrası vatandaşların sıklıkla araştırdığı konulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Cuma günü altın piyasasında, en düşük 441 bin lirayı, en yüksek ise 447 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 445 bin liradan tamamlamıştı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 445 bin liraya yükselmişti. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|444,30
|444,50
|445,50
|445,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.928,00
|2.949,00
|2.936,00
|2.957,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|405,50
|409,50
|406,00
|410,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.863,00
|2.883,00
|2.869,00
|2.889,00
|Yarım Ziynet
|1.431,00
|1.441,00
|1.435,00
|1.445,00
|Çeyrek Ziynet
|716,00
|721,00
|718,00
|723,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,27 artışla 445,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma kapanışta çeyrek altın 723,00 lira, Cumhuriyet altını 2.957,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,27 yükselişle 445,70 liradan işlem gördü.