Kart ve kredi borcu olanlar için en uygun borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri? Borç kapatmak için 5.000-10.000-20.000 TL!

İnsanlar farklı ihtiyaçlarını gidermek için farklı bankalarda kredi çekebilmektedirler. Başlangıçta bu bir sorun gibi gözükmese de sonrasında ödeme zorlukları ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda değişik bankalardaki borçlarınızı tek bir bankada toplayabilirsiniz. Borçlarını ödemekte zorlanan kişiler için bazı bankalar düşük faizli borç kapatma kredisi veriyor. Peki, en düşük faiz oranı ile borç kapatma kredisi veren banka hangisi, kredi borcu ve kart borcu kapatma kredisi için en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde kaç Denizbank ve QNB Finansbank borç kapatma kredi oranları ne oldu?
Borç kapatma kredisi alma
Kredi ödemelerinde veya kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar, borçlarını tek bir bankada birleştirebilir. Farklı bankalarda bulunan borçlarınızı tek bir bankada toplayabilirsiniz. Borçların aktarımını EFT üzerinden gerçekleştirme yapabilirsininiz.
Borç kapatma kredisi sağlayan bankalar
Akbank (Kredi kartı borçlarını taksitlendirme amacıyla)
Aktif Bank –PTT(Emeklilere özel)
Denizbank (Emeklilere özel transfer kredi)
Garanti BBVA
ING Bankası
QNB Finansbank,
Yapı Kredi Bankası
Borç transfer kredisi hakkında
Kredinin aktarıldığı bankanın keseceği krediye faiz eklenmesi ve bankadan borç tahsil edilmesine borç transfer kredisi denmektedir. Borç verecek olan bankalar, kendi belirledikleri faiz oranları ve vadelerle kredi verir. Faiz oranları düşük tutulur.
Transfer kredisine neler dahil?
Bankalar, kendi bütçeleri kapsamında kredi kampanyaları yapar. Kredi başvuruları değerlendirme durumunda geçer ve sonra onaylanır. Bankalar kendi çıkarları sebebiyle kredi onayında risk aldığı için başvuru yapan kişilerin borçlarını en kısa vakitte tahsil etmesi için fırsat verilir. Birçok banka kredi kartı transferi imkanı sağlar.