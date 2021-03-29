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    • Ekonomi
    • 30.03.2021 07:35
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    • 30.03.2021 07:35
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    Kart ve kredi borcu olanlar için en uygun borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri? Borç kapatmak için 5.000-10.000-20.000 TL!

    Borç kapatmak için 5.000-10.000-20.000 TL! kredi... Vatandaşlar var olan borçlarını kredi çekerek kapatma yoluna gidiyor. Farklı bankalarda borcu olanlar için bu uygulama gerçekten rahatlatıcı bir çözümdür. Bu durumda olanların borçlarını tek bir çatı altına toplamaları onların yararına bir uygulama olacaktır. Ayrıca borç kapatma kredisinin faiz oranları da gerçekten düşüktür. Borç kapatma kredisi için başvuru yaptığınız banka sizden bazı belgeler istemektedir. Ayrıca düzenli olarak ödeme yapmanız da önemlidir. Peki bankalara kart ve kredi borcu olanlar için en uygun borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri?

    takvim.com.tr
    Borç kapatmak için 5.000-10.000-20.000 TL!

    İnsanlar farklı ihtiyaçlarını gidermek için farklı bankalarda kredi çekebilmektedirler. Başlangıçta bu bir sorun gibi gözükmese de sonrasında ödeme zorlukları ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda değişik bankalardaki borçlarınızı tek bir bankada toplayabilirsiniz. Borçlarını ödemekte zorlanan kişiler için bazı bankalar düşük faizli borç kapatma kredisi veriyor. Peki, en düşük faiz oranı ile borç kapatma kredisi veren banka hangisi, kredi borcu ve kart borcu kapatma kredisi için en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde kaç Denizbank ve QNB Finansbank borç kapatma kredi oranları ne oldu?

    Borç kapatma kredisi alma

    Kredi ödemelerinde veya kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar, borçlarını tek bir bankada birleştirebilir. Farklı bankalarda bulunan borçlarınızı tek bir bankada toplayabilirsiniz. Borçların aktarımını EFT üzerinden gerçekleştirme yapabilirsininiz.

    Borç kapatma kredisi sağlayan bankalar

    Akbank (Kredi kartı borçlarını taksitlendirme amacıyla)

    Aktif Bank –PTT(Emeklilere özel)

    Denizbank (Emeklilere özel transfer kredi)

    Garanti BBVA

    ING Bankası

    QNB Finansbank,

    Yapı Kredi Bankası

    Borç transfer kredisi hakkında

    Kredinin aktarıldığı bankanın keseceği krediye faiz eklenmesi ve bankadan borç tahsil edilmesine borç transfer kredisi denmektedir. Borç verecek olan bankalar, kendi belirledikleri faiz oranları ve vadelerle kredi verir. Faiz oranları düşük tutulur.

    Transfer kredisine neler dahil?

    Bankalar, kendi bütçeleri kapsamında kredi kampanyaları yapar. Kredi başvuruları değerlendirme durumunda geçer ve sonra onaylanır. Bankalar kendi çıkarları sebebiyle kredi onayında risk aldığı için başvuru yapan kişilerin borçlarını en kısa vakitte tahsil etmesi için fırsat verilir. Birçok banka kredi kartı transferi imkanı sağlar.

        Kredi borç transferi yapma

        Borçlu kişiler, bankayla kredi sözleşmesi imzaladıktan sonra yeni bir ödeme planı yapılır. İstenilen şartlar kapsamında borçlar kapatılabilir. Son yasada, borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlar Borç Yapılandırma Yasası'na uyu talep eder ve borçlarını yeniden yapılandırma fırsatına sahip olurlar. Hali hazırda bulunan borç, yeni bankadan alınan kredi ile karşılanır. Bankaya yapılacak olan transferin vadesi gelir. Bu kapsamda değerlendirilen borçların listesi aşağıdaki gibidir.

        Borca dönüştürülebilen işlemler:

        Çeşitli bankalar ile genel kredi ve kart borçları,

        Farklı bankalara dağılmış taşıt kredileri.

        Alacak transferinin imkansız olduğu işlemler;

        Çeşitli banka ve bankalar nezdinde açılan mevduat hesaplarına ilişkin her türlü ek kart borcu

        Ev kredisi verilecek.

        Borç kapatma kredisinin koşulları

        Bankaların bireysel kredi ürünlerinin kullanım süresi 60 aydan 36 aya düşürüldü. İşlem sırasında faiz oranları yeniden yapılandırılır. Yeniden yapılandırılan faiz oranları uygulanır. Bankalar, borçluların işlemini gerçekleştirmek için üzerinizdeki notu ister. Notunuz risksiz grupta bulunuyorsa ve geliriniz ödediğiniz bütün borçları taksitle ödemenize imkan veriyor ise işlemleriniz başlatılır.

        Kredi Borç Transferi Gereken Evraklar

        Bir kredi veya kredi kartı üzerindeki cari borç tutarının belgeler bazında tespit edilmesi,
        Borçlar sebebiyle veya hukuki sebeplerden ötürü idari tedbirlerin olmamalı,

        Teminat olarak ipotek verildiğinde eşten muvafakat alınır.

        Resmi işlem ve gelir tablosu beyanı,

        Talep edilen aylık kredi tutarı maaşın yarısını geçmeyecek.

        Konut kredisi dışındaki borçların süresi 36 ayı geçmemelidir.

        Başvuru

        Özel Sektör Çalışanları: Bordro, SGK Belgesi, İkamet Belgesi, İşyeri İmza Sirküleri, Borç Belgesi, Ek Gelir Belgesi,
        Devlet memuru: ikamet belgesi, maaş, ek gelir belgesi, borç belgesi

        Vergili kuruluşlar: ticari müşteriler tarafından izahname imzalanmalı, odaya kayıt belgesi, bilanço ve gelir tablosu, ek gelir belgesi, cari vergi levhası ve döviz bonosu istenir.

        Yukarıdaki gibi, bir ev kredisi devretmek için değil, kredi kartı borcunu kapatmak için bir tüketici kredisi sağlanabilir. Bankalar, başvuru sahiplerinden gerekli koşulları sağlamalarını ve başvuru sırasında gerekli belgeleri yanlarında getirmelerini bekler.
        Birçok bankanın başvuru yapanlardan istediği bu belgelerle, başvurunun gerekli kimlik belgesi veya noter tasdikli sureti, sabit ve düzenli aylık geliri gösteren maaş bordrosu veya kar ve zarar hesabı ile vatandaşın iletişim bilgileri, ikamet izni, sabit telefon, elektrik, doğalgaz, su, cep telefonu faturalarından biri (son 3 ayda kesilmiş olacak) istenen belgelerle değerlendirmeye alınır.

        Borç kapama kredisinden yararlanabilecek kişiler kimlerdir?

        Bireysel müşteriler müşteri hizmetlerine giderek yaralanabilirler. Esnaf ve KOBİ'ler gibi ticari müşteriler, KOBİ müşteri hizmetlerine gitmelidir.

        Borç transferi aracılığıyla kredi kartı borçları ödenir mi?

        Tüketici kredileri, otomobil kredileri ve kredi kartı borçlarının ödemesi yapılabilir. Ev kredisinin ödemesi yapılamaz. Transfer sırasında ücret talep edilmez. Başka bankalara ücretsiz bir şekilde transfer yapabilirsiniz.

            DENİZBANK BORÇ TRANSFER KREDİSİ DEVAM EDİYOR

            Denizbank tarafından sağlanan transfer kredisinde faiz oranları vade sürecine göre değişiyor. Müşteriler kısa vadeli transfer kredisi kullanımlarında çok düşük faiz oranı imkanından faydalanırken orta ve uzun vadeli ödemelerde ise faiz oranı artıyor.

            QNB FİNANSBANK BORÇ TRANSFERİ FAİZ ORANI YÜZDE 1,34 OLDU

            Kredi Tutarı Kredi Faiz Oranı (Aylık) Kredi Vadesi (Ay) Kredi Taksit Tutarı (Aylık) Kredi Tahsis Ücreti (BSMV Dahil) Sigorta Prim Tutarı* Yıllık Toplam Maliyet

            10.000 TL %1,47 36 378 TL 52,5 TL 308.20 TL %23.8164

            10.000 TL %1,92 36 414 TL 52,5 TL 314.63 TL %32.5128

            10.000 TL %2,20 36 436 TL 52,5 TL 318.31 TL %37.8408

            BORÇ KAPATMA KREDİSİ NEDİR?

            İnsanlar farklı ihtiyaçlarını gidermek için farklı bankalarda kredi çekebilmektedirler. Başlangıçta bu bir sorun gibi gözükmese de sonrasında ödeme zorlukları ortaya çıkmaktadır. Bu tür sorunlarla karşılaşanlar için borçlarınızı tek bir çatı altına toplama fırsatı doğuyor. Farklı bankalara olan borçlarınızı tek bir çatı altına toplayabilirsiniz. Borçlarınızı bir araya topladığınız bankadan borcunuz kadar kredi çekebilir ve bu krediyi uygun faiz oranıyla ödeyebilirsiniz.

            Farklı bankalarda borcu olanlar için bu uygulama gerçekten rahatlatıcı bir çözümdür. Bu durumda olanların borçlarını tek bir çatı altına toplamaları onların yararına bir uygulama olacaktır. Ayrıca borç kapatma kredisinin faiz oranları da gerçekten düşüktür.
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            Haberler Ekonomi Kart ve kredi borcu olanlar için en uygun borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri? Borç kapatmak için 5.000-10.000-20.000 TL!