Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalar ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) batık alacaklarını tahsil eden varlık yönetim şirketleri için yeni kriterler belirledi. Hazırlanan yönetmelik taslağına göre, varlık yönetim şirketleri, devraldıkları borçlara ilişkin takip işlemlerine başlamadan önce asıl borçlu veya yasal temsilcisine yazılı bildirimde bulunacak.
BORÇLUYA BİLGİ VERİLECEK
Varlık yönetim şirketleri; banka, TMSF ya da diğer mali kurumların kredi alacaklarını devralabiliyorlar. Bu alacakları tahsil ediyorlar, yeniden yapılandırıp devredebiliyorlar.
Banka böylece alacağını takip etmiyor, bilançosundan çıkartıyor, icra süreci ile uğraşmamış oluyor. Varlık yönetim şirketleri de batık kredileri tahsil etmeye çalışıyor, edemezse hukuki süreci başlatıyor.