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Finansal tüketicilere ilişkin özel hükümlerin yer aldığı taslağa göre, varlık yönetim şirketleri yazılı bildirimde bulunulmasına rağmen borcun ödenmediği hallerde borçlu kişiyle resmi tatil günleri ve Pazar günleri hiçbir suretle iletişim kuramayacaklar.