100 LİRAYA LASTİK OTELİ

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiği uygulaması, 1 Nisan itibarıyla sona erecek. Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, "Lastik sökme takma ücretleri binek araçlarda 60-120, SUV ve hafif ticari araçlarda 75-125 lira. Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için ortalama 100 lira düzeyinde" dedi.