Anadolujet yurt dışı uçuşlarda 'Bahar Kampanyası' başlattı. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, en geç 30 Mart'ta THY internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden bilet alması gerekiyor. Yolcular, biletleriyle 11 Nisan-31 Mayıs'ta Doğu Avrupa ve Balkanlar bölgesindeki 6 noktaya 40 dolardan, Orta Avrupa'daki 13 noktaya 49 dolardan, Kuzey ve Güney Avrupa'da 5 noktaya 59 dolardan, Ortadoğu'da 7 noktaya 69 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.
100 LİRAYA LASTİK OTELİ
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiği uygulaması, 1 Nisan itibarıyla sona erecek. Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, "Lastik sökme takma ücretleri binek araçlarda 60-120, SUV ve hafif ticari araçlarda 75-125 lira. Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için ortalama 100 lira düzeyinde" dedi.
NİSAN'DA GELİYORUS
Antalya'da turizm sezonu, Nisan'da Rus turistlerle açılıyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, "Uçaklara baktığımızda Nisan'da Rusya ile hareketlilik başlayacak gibi görünüyor. Tüm operatörler, hareketlilik içinde" dedi.