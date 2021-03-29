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    40 dolara seyahati (Ekonomi haberleri)

    yurt dışı uçuşlarda ‘Bahar Kampanyası’ başlattı. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, en geç 30 Mart’ta internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden bilet alması gerekiyor. Yolcular, biletleriyle 11 Nisan-31 Mayıs’ta Doğu ve Balkanlar bölgesindeki 6 noktaya 40 dolardan, ’daki 13 noktaya 49 dolardan, ve Güney Avrupa’da 5 noktaya 59 dolardan, ’da 7 noktaya 69 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.

    40 dolara Avrupa seyahati

    Anadolujet yurt dışı uçuşlarda 'Bahar Kampanyası' başlattı. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, en geç 30 Mart'ta THY internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden bilet alması gerekiyor. Yolcular, biletleriyle 11 Nisan-31 Mayıs'ta Doğu Avrupa ve Balkanlar bölgesindeki 6 noktaya 40 dolardan, Orta Avrupa'daki 13 noktaya 49 dolardan, Kuzey ve Güney Avrupa'da 5 noktaya 59 dolardan, Ortadoğu'da 7 noktaya 69 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.

    100 LİRAYA LASTİK OTELİ
    Şehirler     arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiği uygulaması, 1 Nisan itibarıyla sona erecek. Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, "Lastik sökme takma ücretleri binek araçlarda 60-120, SUV ve hafif ticari araçlarda 75-125 lira. Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için ortalama 100 lira düzeyinde" dedi.

    NİSAN'DA GELİYORUS
    Antalya'da     turizm sezonu, Nisan'da Rus turistlerle açılıyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, "Uçaklara baktığımızda Nisan'da Rusya ile hareketlilik başlayacak gibi görünüyor. Tüm operatörler, hareketlilik içinde" dedi.

        60 BİN SATIŞ HEDEFİ
        Toyota         Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, 2020'yi 162 bin adet seviyelerinde tamamlayan hafif ticari araç pazarının bu yıl 180-200 bin aralığında satış adetlerine ulaşmasını beklediklerini söyledi. Bozkurt, "Toyota olarak bu yıl toplam 60 bin adetlik bir satış hedefimiz bulunuyor. Yeni modelimiz Proace City toplam satışlarımızın yüzde 8'ini karşılayacak" dedi.
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        Haberler Ekonomi 40 dolara Avrupa seyahati (Ekonomi haberleri)