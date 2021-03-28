Martiks halka arz ediliyor (Ekonomi haberleri)

Finansal teknoloji (FinTech) firması Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin şirket paylarının halka arzı için yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. 30-31 Mart tarihlerinde talep toplanacak halka arzda, pay başına satış fiyatı 28 TL olarak belirlendi. Matriks'in halka arzında, 7 milyon 419 bin 980 TL nominal değerli sermayenin yüzde 38,05'ine karşılık gelen paylar halka arz edilecek.
KALAMIŞ YAT LİMANI SATIŞTA
Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait "Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı" 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek. İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü yöntemiyle gerçekleştirilecek, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.
KANAL İSTANBUL ASKIYA ÇIKIYOR
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un değerine değer katacak Kanal İstanbul Projesi için imar planlarının onaylandığını ve askıya çıkartıldığını belirtti. Konuyla ilgili bilgi veren Kurum, "Bu çerçevede adımlarımızı da hızlı bir şekilde atmak suretiyle İstanbul'umuza Kanal İstanbul Projesi'ni de kazandırıyor olacağız" dedi.