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    Martiks halka arz ediliyor (Ekonomi haberleri)

    Finansal teknoloji (FinTech) firması Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin şirket paylarının halka arzı için yaptığı başvuru, tarafından onaylandı. 30-31 Mart tarihlerinde talep toplanacak halka arzda, pay başına satış fiyatı 28 TL olarak belirlendi. Matriks'in halka arzında, 7 milyon 419 bin 980 TL nominal değerli sermayenin yüzde 38,05'ine karşılık gelen paylar halka arz edilecek.

    Martiks halka arz ediliyor

    Finansal teknoloji (FinTech) firması Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin şirket paylarının halka arzı için yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. 30-31 Mart tarihlerinde talep toplanacak halka arzda, pay başına satış fiyatı 28 TL olarak belirlendi. Matriks'in halka arzında, 7 milyon 419 bin 980 TL nominal değerli sermayenin yüzde 38,05'ine karşılık gelen paylar halka arz edilecek.

    KALAMIŞ YAT LİMANI SATIŞTA
    Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait "Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı" 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek. İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü yöntemiyle gerçekleştirilecek, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

    KANAL İSTANBUL ASKIYA ÇIKIYOR
    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un değerine değer katacak Kanal İstanbul Projesi için imar planlarının onaylandığını ve askıya çıkartıldığını belirtti. Konuyla ilgili bilgi veren Kurum, "Bu çerçevede adımlarımızı da hızlı bir şekilde atmak suretiyle İstanbul'umuza Kanal İstanbul Projesi'ni de kazandırıyor olacağız" dedi.

        BORSA İSTANBUL ARICAN'LA DEVAM
        Borsa İstanbul'un önceki gün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeni yönetim kurulu belirlendi. Borsa İstanbul yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantıda mevcut yönetim kurulunda başkan olarak görev yapan Prof. Dr. Erişah Arıcan bu göreve yeniden seçilirken, Hakan Atilla'dan boşyalan genel müdürlük görevine ise Korkmaz Ergun seçilerek göreve başladı.
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        Haberler Ekonomi Martiks halka arz ediliyor (Ekonomi haberleri)