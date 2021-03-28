Martiks halka arz ediliyor (Ekonomi haberleri)

KANAL İSTANBUL ASKIYA ÇIKIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un değerine değer katacak Kanal İstanbul Projesi için imar planlarının onaylandığını ve askıya çıkartıldığını belirtti. Konuyla ilgili bilgi veren Kurum, "Bu çerçevede adımlarımızı da hızlı bir şekilde atmak suretiyle İstanbul'umuza Kanal İstanbul Projesi'ni de kazandırıyor olacağız" dedi.