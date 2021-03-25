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    • Ekonomi
    • 25.03.2021 13:22
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    • 25.03.2021 13:22
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    ? , hangi bankalardan nasıl açılır?

    Birikimlerini değerlendirmek ve kar elde etmek isteyenler ? Sorusunun yanıtını gündemde sıklıkla araştırıyor. En karlı yöntemi bularak birikimlerini katlamak isteyenler karlı olan seçenekleri değerlendiriyor. Altındaki hareketlilikten dolayı Peki , hangi bankalardan nasıl açılır? Vadesiz altın hesabı konusuyla ilgilenenler için merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Vadesiz altın hesabı nedir?

    Vadesiz altın hesabı nedir? Vadesiz altın hesabı karlı mı, hangi bankalardan nasıl açılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Ülkemizde çok fazla tercih edilen vadesiz altın hesabını ilk kez açmayı düşünenler ise konuyla alakalı tüm bilgileri merakla araştırır oldu. Birikimleri ile yatırım yapmak ve daha çok kazanmak isteyenler altın hareketliliğinden çekinerek vadesiz altın hesabı açmayı tercih ediyor. Peki hangi bankalar bu konuda hizmet veriyor, başvurular nasıl yapılıyor, bu yatırım karlı mı? İşte tüm bilgiler…

    ALTIN HESABI NE DEMEK?

    Daha önce böyle bir hesap açmamış olan vatandaşlar altın hesabı nedir sorusunu soruyor. Bir çeşit mevduat ürünü olan bu hesap; altınını bankaya yatırarak değerlendirmek veya bankadan satın almak isteyenlerin kullandığı bir hesap çeşididir. Altın hesabı ile çeyrek altın ya da gram altın gibi kuyum türleri bankaya yatırılarak hesap oluşturulacağı gibi anlık kur değerleri baz alınarak para karşılığı da açılabiliyor. Her bankanın farklı bir mevduat ürünü ve sunduğu farklı imkanlar olduğu için vatandaşlar banka altın hesabı yorumları konusunda araştırma yapıyor.

    VADESİZ ALTIN HESABI KARLI MI?

    Vadesiz altın hesabının kar yapıp yapmadığı merak edilen bir konudur. Pek çok yatırımcı bu konularda araştırma yaparak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Vadesiz altın hesabı, gram bazında kar etmek için çok iyi bir yöntemdir. Kişiler vadesiz altın hesabı açarak, gram bazında kar edebiliyor. Bu sayede altınlarını daha fazla değerlendirebiliyor. Aynı zamanda hesaplarında bulunan altınların satışını kolayca yapabiliyor.

    Vadesiz altın hesabı üzerinden, altın alma ve satma işlemleri tek tıkla yapılabiliyor. Bu nedenden dolayı çok fazla zaman kaybetmeden işlemler basit bir şekilde gerçekleştiriliyor. Özellikle altınların gram bazında getirdiği kar sebebiyle, yatırımcıların ilgi odağı haline geliyor. Pek çok kişi vadesiz altın hesabı kullanarak, yatırımlarını gerçekleştiriyor.

        BANKADA ALTIN HESABI NASIL AÇILIR?

        Yatırımlarını bir altın hesabı açarak değerlendirmek isteyenler altın hesabı nasıl açılır sorusuna yanıt arıyor. Altın hesabı açmak için vatandaşlar iki farklı yöntemi kullanabiliyor. Bunun için ilk olarak hesabın açılacağı bankanın faiz oranları ve sunduğu imkanlarla ilgili bir araştırma yapılıyor. Banka seçimi yapıldıktan sonra o bankanın müşterisi olunuyor ve banka şubesine giderek ya da ilgili bankanın internet bankacılığı veya mobil uygulaması aracılığı ile altın hesabı açma işlemi yapılabiliyor.

        Hesabın açılacağı bankanın müşterisi olmayan kişilerin altın hesabı açma işlemi için mutlaka banka şubesine gitmesi gerekiyor. Vatandaşlar, isterlerse sahip oldukları altın, yüzük ya da bilezik gibi ürünlerle de bankada hesap açtırabiliyor. Bunun için banka eksperleri ürünleri kontrol ediyor ve bir sorun olmadığı tespit edildiğinde hesap açma işlemi gerçekleştiriliyor. Altın hesabı vadeli ve vadesiz olacak şekilde iki türde açılabiliyor. İşlem öncesinde altın hesabı faizi ne kadar konusunda da bilgi almak gerekiyor.

        Vatandaşlar tarafından en az kaç gram altın ile hesap açılacağı da merak ediliyor. Ancak bu sorunun cevabı bankadan bankaya değişiyor. Ağırlıklı olarak ise en az 10 gram altın koşuluyla hesap açılabiliyor. Konuyla alakalı detaylı bilgi almak için bankalarla iletişime geçmek gerekiyor.

        ALTIN HESABI AÇAN BANKALAR

        Bankalar arasında kişi için en avantajlı olanını belirlemek üzere bankaların sunduğu şartları ve getirilerini incelemekte yarar oluyor. Çünkü her bir banka müşterilerine farklı getiriler ve şartlar sunabiliyor. Vatandaşlar bunun için şubeye gidebilecekleri gibi bankaların internet siteleri aracılığıyla da detaylı bilgi alabiliyor.

        Vatandaşların altın hesabı açabileceği bankalar arasında Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank, Akbank, Kuveyt Türk, Halkbank, QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası gibi bankalar bulunuyor.
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        Haberler Ekonomi Vadesiz altın hesabı nedir? Vadesiz altın hesabı karlı mı, hangi bankalardan nasıl açılır?