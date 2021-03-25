40'INCI KALİTE BELGESİNİ ALDI

Birçok farklı alandaki çalışmalarıyla sektörün en çok kalite yönetim belgesine sahip şirketi konumunda olan Migros'un toplam sertifika sayısı 40'a ulaştı. Migros, 40'ıncı belgesini Gebze Dağıtım Merkezi COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi ile şirket bünyesine kazandırdı.