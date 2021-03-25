Oyak Yatırım, hisselerinin yüzde 30'unu halka arz etmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu. OYAK Yatırım tarafından yapılan açıklamada, halka arzda, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemlerinin birlikte kullanılacağı kaydedildi.
40'INCI KALİTE BELGESİNİ ALDI
Birçok farklı alandaki çalışmalarıyla sektörün en çok kalite yönetim belgesine sahip şirketi konumunda olan Migros'un toplam sertifika sayısı 40'a ulaştı. Migros, 40'ıncı belgesini Gebze Dağıtım Merkezi COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi ile şirket bünyesine kazandırdı.
MERSİN'İN KİLİT ROLÜ GÜÇLENECEK
2020'de 2 milyon TEU konteyner, 7.6 milyon ton konvansiyonel iş hacmi gerçekleştirerek rekora imza atan Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği, EMH2 Terminali'nin de temelini attı. Proje ile ek 500 kişiye doğrudan, 5 bin kişiye dolaylı istihdam oluşturulacak.