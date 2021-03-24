Taşıt kredisi faiz oranları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalara koyuldu. Bankalar yeni yılla birlikte kredi faiz oranlarında çeşitli değişimlere gitti. Sıfır ya da ikinci el bir araba almak için ilan siteleri ya da otomobil markalarının sitelerinden araç bakanlar kaç ay vade ile en az ne kadar kredi çekebileceğini merak ederken bir yandan da en uygun teklifi sunan bankayı öğrenip onu tercih etmek istiyor. Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi ve Türkiye İş Bankası taşıt kredisi faiz oranları ve aylık ödeme planına detaylı bir şekilde haberimizde yer verdik.
BANKALARIN GÜNCEL TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel taşıt kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı sürekli güncellenen en uygun taşıt kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, bütçelerine göre en uygun taşıt kredisi veren bankadan kredi çekmek istiyor. Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu.
50 BİN TL ARAÇ KREDİSİ 48 AYDA KAÇ TL TAKSİTLE ÖDENİR?
50 BİN TL ARAÇ KREDİSİ 48 AYDA KAÇ TL TAKSİTLE ÖDENİR?
Taşıt Kredisi İçin Gereken Standart Evraklar Nelerdir?
Gerek sıfır otomobil alımlarında gerek ise ikinci el araç alımlarında taşıt kredisi kullanabilmek için birtakım evraklara gereksinim duyulmaktadır. Kredi kullanmak isteyen kişiler aşağıda yer alan belgeleri temin ederek en yakın banka kuruluşuna başvurabilir.