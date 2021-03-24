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    • Ekonomi
    • 24.03.2021 23:09
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    • 24.03.2021 23:11
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    Araç alacaklara görülmemiş fırsat! 50.000 TL araç kredisi 48 ayda kaç TL taksitle ödenir? , , ING, İş Bankası...

    Araba alacak olanlar bankaların nı yakından inceliyor. Bu bağlamda ve ikinci el bir araç alacak olan vatandaşlar bankalar tarafından sunulan en uygun teklifleri merak ediyor ve oranları öğrenerek şubeye öyle uğramak istiyor. Araba alacaklar kefil ya da ek bir ödemenin olup olmadığı konusunda da bilgi sahibi olmak istiyor. Bankası, BBVA, , , Yapı Kredi taşıt kredisi faiz oranlarını ve aylık ödeme tablosuna dair tüm bilgiler detaylı bir şekilde haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    50 bin tl araç kredisi 48 ayda kaç tl taksitle ödenir?

    Taşıt kredisi faiz oranları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalara koyuldu. Bankalar yeni yılla birlikte kredi faiz oranlarında çeşitli değişimlere gitti. Sıfır ya da ikinci el bir araba almak için ilan siteleri ya da otomobil markalarının sitelerinden araç bakanlar kaç ay vade ile en az ne kadar kredi çekebileceğini merak ederken bir yandan da en uygun teklifi sunan bankayı öğrenip onu tercih etmek istiyor. Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi ve Türkiye İş Bankası taşıt kredisi faiz oranları ve aylık ödeme planına detaylı bir şekilde haberimizde yer verdik.

    BANKALARIN GÜNCEL TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

    Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel taşıt kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı sürekli güncellenen en uygun taşıt kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, bütçelerine göre en uygun taşıt kredisi veren bankadan kredi çekmek istiyor. Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu.

    50 BİN TL ARAÇ KREDİSİ 48 AYDA KAÇ TL TAKSİTLE ÖDENİR?

    50 BİN TL ARAÇ KREDİSİ 48 AYDA KAÇ TL TAKSİTLE ÖDENİR?

    Taşıt Kredisi İçin Gereken Standart Evraklar Nelerdir?

    Gerek sıfır otomobil alımlarında gerek ise ikinci el araç alımlarında taşıt kredisi kullanabilmek için birtakım evraklara gereksinim duyulmaktadır. Kredi kullanmak isteyen kişiler aşağıda yer alan belgeleri temin ederek en yakın banka kuruluşuna başvurabilir.

        Türkiye Cumhuriyeti kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi.

        Aylık gelirinizi kanıtlayabilecek Maaş Badrosu.

        Adınıza düzenlenmiş elektrik, doğalgaz, internet veya su gibi herhangi bir fatura.

        Güncel İkametgah belgesi.

        Sıfır otomobil satın alabilmek için proforma fatura.

        İkinci el otomobil satın alımları için noter tasdikli satış onayı ve aracınıza ait ruhsat ile kredi başvurusunu kolaylıkla yapabilirsiniz.

        Taşıt Kredisinde Sınır Var mı?

        Taşı kredisinde sınır var mı sorusu son dönemlerde sıklıkla sorulmakta ve internet ortamında araştırılmaktadır. Gerek hususi gerek ticari araçlar olmak üzere araç satın alımında sınır 7 ve 10 yaş olarak belirlenmiştir. 7 veya 10 Yaşından büyük araçlar için ne yazık ki herhangi bir banka kuruluşu kredi verememektedir. 10 Yaşı aşmış araçlar için kredi çekmek isteyen kişiler ise farklı faiz oranlarına sahip ihtiyaç kredilerine başvurabilmektedir.

        Ayrıca araç satın alımlarında mutlaka peşinatınızın olması gerekmektedir. Peşinatı olmayan kişilere ne yazık ki kredi verilememektedir.
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        Haberler Ekonomi Araç alacaklara görülmemiş fırsat! 50.000 TL araç kredisi 48 ayda kaç TL taksitle ödenir? Ziraat, Garanti, ING, İş Bankası...