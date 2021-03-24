Taşıt Kredisinde Sınır Var mı?

Taşı kredisinde sınır var mı sorusu son dönemlerde sıklıkla sorulmakta ve internet ortamında araştırılmaktadır. Gerek hususi gerek ticari araçlar olmak üzere araç satın alımında sınır 7 ve 10 yaş olarak belirlenmiştir. 7 veya 10 Yaşından büyük araçlar için ne yazık ki herhangi bir banka kuruluşu kredi verememektedir. 10 Yaşı aşmış araçlar için kredi çekmek isteyen kişiler ise farklı faiz oranlarına sahip ihtiyaç kredilerine başvurabilmektedir.

Ayrıca araç satın alımlarında mutlaka peşinatınızın olması gerekmektedir. Peşinatı olmayan kişilere ne yazık ki kredi verilememektedir.