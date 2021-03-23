Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği KÇÖ Mart'ta mı bitecek?

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği Mart'ta mı bitecek? Kısa çalışma ödeneğinin ne zaman biteceği vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Pandemi döneminde bazı çalışanlar kısa çalışma sistemine geçirilmişti. Bu sistemde çalışanlar devlet tarafından destek alabiliyor. Peki kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği Mart'ta mı bitecek? İşte binlerce çalışanın merak ettiği sorunun yanıtı!
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin mart ayıyla birlikte sona ereceğini duyurmuştu. Kısa çalışma ödeneğinde son gün 31 Mart 2021 olarak belirlendi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında kısa çalışma ödeneği ile ilgili, 'Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.' dedi.
Tüm dünyada toplum sağlığı ve günlük hayatı olumsuz etkileyen Kovid-19 salgının yıkıcı etkilerini bertaraf etmek için mart 2020'de açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" Paketi ile birçok destek ve teşvik hayata geçildi. Bu kapsamda kısa çalışma uygulamasından yararlanma şartları da kolaylaştırıldı.
Bu süreçte, kısa çalışma ödeneği hem işçi hem de işverenin kurtarıcısı olurken, ödenekten yararlanma imkanı da dönem dönem uzatılarak bugüne kadar geldi.