Pandemi yarıyılı vaktince bankada parası olanlar için belli bir dönemde bankaların oldukça avantajlı kampanyaları olmuştu. Sonrasında yine değiştirilen faiz oranları sayesinde pek çok parasal anlamda gevşeme yaşamıştı. Senelik faiz oranlarında az da olsa yükselişe gidilmesi yatırım yapmak isteyenleri ve parası bulunanların yüzünü güldürmüştü. Bu anlamda 365 günlük verilen faiz oranları adeta tavan yapmış durumda. Eğer 50 bin TL nakit paranız varsa yıllık alacağınız tutar 9.094 TL oluyor. Standart vadeli mevduat hesabı banka şubelerinden açtırabilir, birikim de yine şube üzerinden yatırılabilir. Bu işlemler için şube hesap işletim ücreti ve ek masrafları talep edebilir.
50.000 TL nakit parasını bankaya yatıran 9.094 TL faiz alacak!
50.000 TL nakit parasını bankaya yatıran 9.094 TL faiz alacak!