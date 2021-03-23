İstanbul Havalimanı’na birincilik ödülü (Ekonomi Haberleri)

İstanbul Havalimanı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri" töreninde 'Erişilebilir İşyerleri' kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. Havalimanı İşletmeci İGA CEO'su Kadri Samsunlu'ya, ödülünü Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan takdim etti.
DOLANDIRICILARDAN MESAJ VAR!
Dolandırıcıların yeni tuzağı ortaya çıktı. Mesajla gerçekleştirilen tuzağın detaylarını Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz açıkladı. Vatandaşların telefonuna 'Almadığınız kargo için icra takibi başlatılacaktır" diye mesaj atıldığını belirten Gündüz, bu şekilde korkanlardan para alındığını söyledi. Gündüz bu mesajlara itibar edilmemesini istedi.
19 SEKTÖRDE KARTLI HARCAMALAR ARTTI
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) araştırmasına göre, 1 Mart'ta başlayan ikinci normalleşme adımlarının ilk 15 gününde, önde gelen 22 sektörün 19'unda banka kartı ve kredi kartı ile yapılan harcamalar arttı. Kartla harcamalar yemekte yüzde 38, otomobil kiralamada yüzde 34 ve hava yollarında yüzde 30 arttı. Söz konusu dönemde yapı malzemeleri, hırdavat harcamaları yüzde 21, giyim harcamaları yüzde 18 yükseldi.