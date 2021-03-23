Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İstanbul Havalimanı’na birincilik ödülü (Ekonomi Haberleri)

    İstanbul Havalimanı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen “Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri” töreninde ‘Erişilebilir İşyerleri’ kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. Havalimanı İşletmeci İGA CEO’su Kadri Samsunlu’ya, ödülünü Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan takdim etti.

    İstanbul Havalimanı’na birincilik ödülü

    İstanbul Havalimanı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri" töreninde 'Erişilebilir İşyerleri' kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. Havalimanı İşletmeci İGA CEO'su Kadri Samsunlu'ya, ödülünü Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan takdim etti.

    DOLANDIRICILARDAN MESAJ VAR!
    Dolandırıcıların     yeni tuzağı ortaya çıktı. Mesajla gerçekleştirilen tuzağın detaylarını Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz açıkladı. Vatandaşların telefonuna 'Almadığınız kargo için icra takibi başlatılacaktır" diye mesaj atıldığını belirten Gündüz, bu şekilde korkanlardan para alındığını söyledi. Gündüz bu mesajlara itibar edilmemesini istedi.

    19 SEKTÖRDE KARTLI HARCAMALAR ARTTI
    İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO)     araştırmasına göre, 1 Mart'ta başlayan ikinci normalleşme adımlarının ilk 15 gününde, önde gelen 22 sektörün 19'unda banka kartı ve kredi kartı ile yapılan harcamalar arttı. Kartla harcamalar yemekte yüzde 38, otomobil kiralamada yüzde 34 ve hava yollarında yüzde 30 arttı. Söz konusu dönemde yapı malzemeleri, hırdavat harcamaları yüzde 21, giyim harcamaları yüzde 18 yükseldi.

        İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan        'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'nin dört saç ayağından biri olan istihdamı korumak ve artırmak için işçi, işveren ile hükümet el ele verdi. Türk-İş, Hak-İş, TOBB, TİSK ve kamudan oluşan bir çalışma grubu oluşturuldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Devletin getirdiği önerilerle sınırlı kalmadan, işçi ve işverenin mutabık kaldıkları önerileri değerlendireceğiz" dedi.

        DESTEKLERE DEVAM
        Kısa çalışma ödeneğinin bu ayın sonunda sona ereceğini anımsatan Selçuk, "İşverenlere normalleşme desteği sürecek. 6 ayı geçmemek üzere 30 Haziran tarihine kadar normalleşme desteği vereceğiz" şeklinde konuştu. Selçuk, fesih kısıtı ile nakdi ücret desteğinin süreceğini kaydetti. HAZAL ATEŞ.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi İstanbul Havalimanı’na birincilik ödülü (Ekonomi Haberleri)