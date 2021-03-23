İstanbul Havalimanı’na birincilik ödülü (Ekonomi Haberleri)

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'nin dört saç ayağından biri olan istihdamı korumak ve artırmak için işçi, işveren ile hükümet el ele verdi. Türk-İş, Hak-İş, TOBB, TİSK ve kamudan oluşan bir çalışma grubu oluşturuldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Devletin getirdiği önerilerle sınırlı kalmadan, işçi ve işverenin mutabık kaldıkları önerileri değerlendireceğiz" dedi.