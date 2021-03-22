Yatlara online takip (Ekonomi haberleri)

1 KOT İÇİN 10 BIN LİTRE SU

INDIGO-FRIENDS Platformu Kurucusu Ebru Debbağ, bir ürünün kullandığı doğal kaynak miktarını tespit etmek için nerede ve nasıl üretildiğine bakmak gerektiğini belirterek, "Bir kot pantolonu üretmek için 2 bin 500 ile 10 bin litre arasında su harcanabiliyor" diye konuştu.