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    Yatlara online takip (Ekonomi haberleri)

    , 'Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nde değişikliğe gidecek. Yeni uygulamaya göre, yat, tekne ve gemilere 'Pis Su Takip Sistemi (PSTS)' takılacak. Takipler online ve anlık olarak PSTS ile yapılacak. Kapsama giren deniz araçlarının pis su tanklarında beklenmedik bir değişim olması halinde bu deniz araçlarına yasal işlem uygulanacak. Belirlenecek alanlarda, pis su arıtma cihazı olan gemiler, 'nin Ek-IV hükümlerinde belirtilen kriterler uyarınca gerekli arıtımı yaptıktan sonra atık sularını denize boşaltabilecek.

    Yatlara online takip

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 'Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nde değişikliğe gidecek. Yeni uygulamaya göre, yat, tekne ve gemilere 'Pis Su Takip Sistemi (PSTS)' takılacak. Takipler online ve anlık olarak PSTS ile yapılacak. Kapsama giren deniz araçlarının pis su tanklarında beklenmedik bir değişim olması halinde bu deniz araçlarına yasal işlem uygulanacak. Belirlenecek alanlarda, pis su arıtma cihazı olan gemiler, Marpol Sözleşmesi'nin Ek-IV hükümlerinde belirtilen kriterler uyarınca gerekli arıtımı yaptıktan sonra atık sularını denize boşaltabilecek.

    SONDAJ HAZIRLIĞI
    Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih' ile 'Kanuni' Türkali-2 kuyusundaki çalışmalarının ardından Nisan'da keşif amaçlı sondaja başlayacakları 'Amasra-1' kuyusu için hazırlıklarını Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde sürdürüyor. Fatih, Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda Amasra-1 kuyusu olarak isimlendirileceği belirtilen bölgede keşif amaçlı yapacağı sondaj çalışması öncesi Filyos Limanı'na demir attı. Aynı limanda olan Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni de Amasra-1 kuyusunda Fatih'in yapacağı sondajların tamamlayıcı ve bazı test işlemlerini gerçekleştirecek.

    REFORM TAKVİMİ YARIN AÇIKLANIYOR
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan    'ın gündeme getirdiği ekonomi reform paketi takvimi ve eylem planı yarın açıklanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, reform paketindeki maddelere ilişkin yasa ve yönetmelik taslaklarına yönelik çalışmayı tamamladı. Bakanlık bir sonraki adımda da Avrupa Birliği ile G20 ülkelerinin büyükelçileri ve yatırımcılarla bir araya gelerek reformların detaylarını anlatacak.

        ENFLASYONDA KALICI DÜŞÜŞ MESAJI
        Merkez         Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu yeni görevine yoğun gündemle başladı. Kavcıoğlu, dün ilk iş olarak durum değerlendirmesi için banka genel müdürleriyle online toplantı yaptı. Kavcıoğlu, piyasalara ilk mesajında "Enflasyonda kalıcı düşüş için politika araçların etkin şekilde kullanılacak" dedi.

        1 KOT İÇİN 10 BIN LİTRE SU
        INDIGO-FRIENDS Platformu Kurucusu Ebru Debbağ, bir ürünün kullandığı doğal kaynak miktarını tespit etmek için nerede ve nasıl üretildiğine bakmak gerektiğini belirterek, "Bir kot pantolonu üretmek için 2 bin 500 ile 10 bin litre arasında su harcanabiliyor" diye konuştu.

        VESTEL'DEN YÜZDE 24 TASARRUF
        VESTEL, daha iyi bir gelecek için evlerde su tasarrufunu artırırken, beyaz eşya üretim süreçlerinde birim başına düşen su tüketimini son 4 yılda yüzde 24.1 oranında azalttı. 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla açıklama yapan Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Bizden sonra gelecek kuşaklara daha iyi dünya bırakma sorumluluğumuzla üretmeye devam edeceğiz" dedi.

            27 ÜLKEYE BAL SATTIK
            Türkiye'den             yılın 2 aylık döneminde 27 ülkeye 4 milyon 143 bin 579 dolarlık bal ihraç edildi. En fazla ihracat yapılan ülkelerden Almanya'ya 1 milyon 304 bin 114, ABD'ye 1 milyon 148 bin 989, Kuveyt'e ise 215 bin 537 dolarlık bal gönderildi. Doğu Karadeniz'den de Ocak-Şubat aylarında 316 bin 277 dolarlık bal ihraç edildi.

            DOĞAL MİRAS SALDA
            Çevre             ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin UNESCO Doğal Miras Listesi'ne dahil edilmesi için harekete geçti. Salda Gölü'nün aday listesine dahil edilmesi için ilk etapta ön şartları yerine getirmek üzere biyolojik çeşitlilik araştırma, sosyo-ekonomik yapının ve taşıma kapasitesinin belirlenmesiyle yönetim planı çalışmaları başlatıldı. Ayrıca ön hazırlık sürecinde 27'nci Dönem UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri Komitesi, Jeolojik Miras ve Jeopark İzleme Grubu toplantısında Salda Gölü'nün Dünya Miras Listesi'ne alınması talebi değerlendirildi.

            PAZARA ÖZEL ARABA
            Alışverişte             torba taşıma derdine çözüm getiren pazar arabalarına moda markaları da el attı. Zara ürün yelpazesine pazar arabasını da ekledi. Çanta modeline sahip alışveriş arabaları 399,95 liraya sunulurken, katlanabilir, dışı kapitone, pek çok renk seçeneği bulunan pazar arabalarına 499,95 lira etiket konuldu.

                GÖZLER ONLARA ÇEVRİLDİ
                EUROMONITOR International'ın her yıl geleneksel olarak hazırladığı 'En İyi 100 Şehir' listesi yayınlandı. Türkiye'den İstanbul ve Antalya, Avrupa'nın en iyi şehirleri listesinin ilk 10'unda yer aldı. İstanbul 3'üncü, Antalya ise 4'üncü sıradan listeye girdi. Araştırmada bin 219 şehir incelendi. Değerlendirmede 2020 yılında pandemi ortamında şehirlerin durumu dikkate alınırken, Türkiye'den İstanbul ve Antalya'nın Avrupa şehirleri içinde en iyiler arasında olduğu belirtildi.
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