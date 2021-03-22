Yatlara online takip (Ekonomi haberleri)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 'Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nde değişikliğe gidecek. Yeni uygulamaya göre, yat, tekne ve gemilere 'Pis Su Takip Sistemi (PSTS)' takılacak. Takipler online ve anlık olarak PSTS ile yapılacak. Kapsama giren deniz araçlarının pis su tanklarında beklenmedik bir değişim olması halinde bu deniz araçlarına yasal işlem uygulanacak. Belirlenecek alanlarda, pis su arıtma cihazı olan gemiler, Marpol Sözleşmesi'nin Ek-IV hükümlerinde belirtilen kriterler uyarınca gerekli arıtımı yaptıktan sonra atık sularını denize boşaltabilecek.
SONDAJ HAZIRLIĞI
Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih' ile 'Kanuni' Türkali-2 kuyusundaki çalışmalarının ardından Nisan'da keşif amaçlı sondaja başlayacakları 'Amasra-1' kuyusu için hazırlıklarını Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde sürdürüyor. Fatih, Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda Amasra-1 kuyusu olarak isimlendirileceği belirtilen bölgede keşif amaçlı yapacağı sondaj çalışması öncesi Filyos Limanı'na demir attı. Aynı limanda olan Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni de Amasra-1 kuyusunda Fatih'in yapacağı sondajların tamamlayıcı ve bazı test işlemlerini gerçekleştirecek.
REFORM TAKVİMİ YARIN AÇIKLANIYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği ekonomi reform paketi takvimi ve eylem planı yarın açıklanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, reform paketindeki maddelere ilişkin yasa ve yönetmelik taslaklarına yönelik çalışmayı tamamladı. Bakanlık bir sonraki adımda da Avrupa Birliği ile G20 ülkelerinin büyükelçileri ve yatırımcılarla bir araya gelerek reformların detaylarını anlatacak.