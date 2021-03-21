

ALTIN NEDEN YÜKSELMİYOR?

Stratejist Tunç Şatıroğlu sosyal medya hesabından yaptığı altın yorumunda altının yükselmesi için 1.735 direncinin kırılması gerektiğini açıklayarak şu yorumu paylaştı;

"ABD 10 yıllık faizleri maalesef 1,47 desteğini kıramadı ve 8 saatlikte Kaufman ortalaması üzerinde kaldı. Bu da altın, gümüş ve TL üzerinde baskı oluşturuyor. 1,60 bölgesinde dirençle karşılaşabilir. O zaman altında bir toparlanma görebiliriz. Yükselişin devamı için 1735 bölgesindeki direncin kırılması lazım. Şu aşamada ancak 10 yıllık faizlerde bir düşüş olmasıyla mümkün. Teşvik konusu artık gündemde değil. Enflasyonist etkisi önümüzdeki aylar içinde kendisini belli edecektir." dedi.

Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk de sosyal medya üzerinden yaptığı yorumda gram altın için, "Gram altın görünümde değişen bir durum yok. 424 geçilmediği sürece kuvvetlenemez. Aşağıda 406 ve 395 seviyeleri izlenebilir." dedi.