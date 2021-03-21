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    • Ekonomi
    • 21.03.2021 15:17
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    • 21.03.2021 15:17
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    Ölümcül darbe şaşkına çevirdi! fiyatları gelecek hafta bu seviyeleri görecek! Analistlerden çarpıcı altın fiyatı açıklaması...

    fiyatları, 1,9 trilyon dolarlık koronavirüs mali teşvik paketinin ABD Kongresi'nden geçmesinin ardından ay başındaki seviyelerine tekrar geldi. Öte yandan gram altın fiyatları dolar/TL kurundaki düşüşü takip ederek küresel altın fiyatlarındaki yükselişten etkilenmedi. FED; 2021 GSYİH ve enflasyon beklentileri açıklamaları sırasında yüzde 6,5 ile yüzde 2,4 seviyesine kadar revize edildi. Fakat oranların 2023 tarihine kadar sıfıra yakın bir şekilde yer alacak olduğu vurgulandı. Uzmanlar gram altının fiyatının, enflasyon beklentileriyle değişebileceğini öngörüyor. İşte Altın neden yükselmiyor? Altın fiyatları niye çıkmıyor? sorularına uzmanlardan yanıt...

    takvim.com.tr
    Altın fiyatları gelecek hafta bu seviyeleri görecek! Analistlerden çarpıcı açıklama

    Düşüş ve yükselişlerin etkisiyle altın fiyatları sık sık araştırılmaya devam ederken sabah saatlerinde gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. Altın fiyatlarıyla ilgili vatandaşlar araştırmalarda bulunuyor. Altın neden yükselmiyor? Altın fiyatları niye çıkmıyor? sorularına yanıt aranırken uzmanlardan açıklama geldi. Altın doğada serbest olarak bulunan ve kolay işlenebilen parlak ve sarı renkte olan bir elementtir. Dünya üzerinde en kıymetli metal altındır. Özellikle parlak sarı görünümü ile vazgeçilemez metaller arasında yer almaktadır. Yıllardır farklı şekillerde kullanılan altın günümüzde çoğunlukla yatırım amaçlı olarak kullanılır. Ayrıca günlük yaşamda da her alanda kullanılmaktadır.


    ALTIN NEDEN YÜKSELMİYOR?

    Stratejist Tunç Şatıroğlu sosyal medya hesabından yaptığı altın yorumunda altının yükselmesi için 1.735 direncinin kırılması gerektiğini açıklayarak şu yorumu paylaştı;

    "ABD 10 yıllık faizleri maalesef 1,47 desteğini kıramadı ve 8 saatlikte Kaufman ortalaması üzerinde kaldı. Bu da altın, gümüş ve TL üzerinde baskı oluşturuyor. 1,60 bölgesinde dirençle karşılaşabilir. O zaman altında bir toparlanma görebiliriz. Yükselişin devamı için 1735 bölgesindeki direncin kırılması lazım. Şu aşamada ancak 10 yıllık faizlerde bir düşüş olmasıyla mümkün. Teşvik konusu artık gündemde değil. Enflasyonist etkisi önümüzdeki aylar içinde kendisini belli edecektir." dedi.

    Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk de sosyal medya üzerinden yaptığı yorumda gram altın için, "Gram altın görünümde değişen bir durum yok. 424 geçilmediği sürece kuvvetlenemez. Aşağıda 406 ve 395 seviyeleri izlenebilir." dedi.

    Meksa Yatırım ise günlük haber bülteninde, gram altının yükseliş trendinde olduğunu belirterek şu açıklamayı paylaştı:

    "Gram Altın , ons tarafındaki yukarı harekete rağmen, USDTRY tarafında geri çekilme ile karşılaştığımız için, yukarı hareketin devam edemedi. Ancak 411 üzerinde kalmaya devam ediyoruz ve yukarı trend görünümü korunuyor. 411 üzerinde 420 - 424 - 427 ve 430 ilk hedefler olarak kullanılabilir. Ancak 411 altına yeniden inerse 406 - 400 ve 393 e doğru gerileme gözleyebiliriz."

        FED…

        Cuma günü FED; ay sonu içerisinde son bulacak geçici bir banka kaldıraç kuralı ile beraber muafiyet süreçlerini uzatmayı ret edecek olmalarında dolayı piyasalarda hareketlenme olmasına neden oldu. Kural; salgın süreçleri içerisinde bankalardaki kredi fırsatlarını teşvik etmek için yardımcı olan ek kaldıraç oranlarından ABD hazine tahvillerine kadar merkez bankası mevduat durumlarını da hariç tutmayı tercih ettiler. Buna karşılık olarak da getiriler hız kesmeden artış göstermeye devam ediyor.

        Borsalar da satıldı.Bunun ışığına bakılacak olduğu zaman hisse senetleri ile beraber petrolde düşmeler meydana gelirken altın; ONS üzerinde 1730 doların da üzerine kadar çıkarak yeni bir performans sergiledi. Blue LineFutures tarafından gelen açıklamalar ile beraber baş piyasa stratejisti Philip Streible, KitcoNews'e vermiş olduğu açıklama sırasında çarpıcı sözlere yer verdi.Her ne kadar altın bir varlık sınıfı olarak değerlendirmeleri yapılırken yatırımcı kesimin listesinde yerini alırken yükselmeye geçiş yaptı.

        Değerli olarak yer alan metal birkaç haftalık süreç öncesinde pek de önemsiz olarak yer alıyor. Diğer piyasalar üzerinde meydana gelen hareketlilik daha fazla olarak dikkatleri çekiyordu. Ama şimdi kendini bir anda daha yükselterek hareketlenmelere geçtiler. Altın bir süre boyunca yedekte kalmayı seçtikten sonra sahaya yeniden dönüşlerini yaptılar.Eğer altın fiyatları; getiriler artmaya devam ederse altın fiyatlarında düşmeler meydana gelebilir.

        ALTIN NEDİR?

        Altın doğada serbest olarak bulunan ve kolay işlenebilen parlak ve sarı renkte olan bir elementtir. Dünya üzerinde en kıymetli metal altındır. Özellikle parlak sarı görünümü ile vazgeçilemez metaller arasında yer almaktadır.

        Yıllardır farklı şekillerde kullanılan altın günümüzde çoğunlukla yatırım amaçlı olarak kullanılır. Ayrıca günlük yaşamda da her alanda kullanılmaktadır.

        Yüzyıllardan beri altın direkt para olarak kullanılmıştır. Bu durumda uzun yıllar boyunca sürmüştür. Son yıllarda paranın değerini yükseltmek için kullanılan altın gündelik hayatta para olarak kullanılmamaktadır. Altın artık para ile alınıp satılır hale gelmiştir. Altının kullanım alanları şu şekildedir:

        - Altının kullanım alanlardan birisi de yatırım amaçlı kullanılmasıdır. Özellikle yatırımda en güvenilir araç olarak görülmektedir. Diğer yatırım araçları ile kıyaslandığında daha az risk barındırdığı için çok tercih edilmektedir.

            - Altının bir diğer kullanım alanı takıların ve mücevherlerin yapımında kullanılmasıdır. Evliliklerde veya çeşitli eğlence yerlerinde en çok tercih edilen takılardan birisi de altındır. Altın çeşitlerinden en çok bilezikler tercih edilir.

            - Altın ilaç sektöründe de kullanılan bir metaldir. Elektron mikroskoplarda kullanıldığı bilinir.

            - Dünya üzerinde bulunan bazı ülkelerde altın yiyeceklerin üzerini süslemek amacıyla da kullanılmaktadır.

            - Altın endüstri alanında da kullanılmaktadır. CD üretimde paslanmayı engellemek için kullanılır. Bunun dışında uçakların kokpit camlarında buzlanmayı engellemek için de kullanılmaktadır. Bazı uydu ve fotoğrafçılık alanında da koruyucu olması sebebiyle kullanılabilir.

            Altının birçok farklı özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikleri sayesinde de kullanım alanları oldukça geniştir. Altının özellikleri şunlardır:

            - Kimyasal sembolü ''Au'', atom numarası 79, atom ağırlığı 197, yoğunluğu 19,3 gr/cm3'tür.
            - Altının erime noktası 1064 derece iken kaynama noktası ise 2856 derecedir.
            - Kristal yapısı yüzey merkezli ve kübiktir.
            - Periyodik tabloda 11, grupta ve 6, periyotta bulunan D blok elementlerinden birisidir.
            - Saf hali parlak, yumuşak ve sarı renklidir.
            - Kolay işlenebilir. Ağır metaldir.
            - Altın kolay bir şekilde dövülür, kabartılır, oyulur ve dökülebilir.
            - Elektriği ileten 3. en yüksek metaldir.
            - Asitlere karşı dayanıklıdır.
            - Paslanmaz, kararmaz ve matlaşmaz.
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            Haberler Ekonomi Ölümcül darbe şaşkına çevirdi! Altın fiyatları gelecek hafta bu seviyeleri görecek! Analistlerden çarpıcı altın fiyatı açıklaması...