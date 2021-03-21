





3 BİN 344 LİRA AZ ÖDENİYOR

Örneğin, 6 bin 374 lira anapara borcu 3 bin 344 lira gecikme cezası, gecikme zammı olan bir genel sağlık sigortalısının bu tarihe kadar borcunu ödemesi durumunda 9 bin 718 lira yerine anapara olan 6 bin 374 lirayı ödeyecek. Böylece 3 bin 344 liralık borç silinmiş olacak. Borç da bitecek.