Vergi, prim borçlarının yapılandırılmasıyla milyonlarca vatandaş nefes alırken, 31 Mart'a kadar ilk kez gelir testi yaptıranlar da kazançlı çıkacak. Aile için kişi başı geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında (1192 liradan az) olup da ilk defa gelir desti yaptıranların borcunun tamamı silinecek, sağlığa erişim ücretsiz olacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu, bu tarihe kadar gelir testine girip ödeme gücü olmadığını belgeleyen vatandaşların bütün borcunun silineceğini duyurdu. Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olup da ödeme gücü olanların da 30 Nisan'a kadar anaparayı yatırmaları durumunda gecikme cezası ve zammının tamamının silineceğini duyurdu.
BAŞVURU YOK
SGK, Ağustos 2020 ve öncesine ait GSS prim borçlarını otomatik olarak yapılandırdı. Vatandaşların bu borçlar için ayrıca başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. İnteraktif vergi dairesine e-Devlet şifresi ile girilerek ödeme günleri takip edilerek, doğrudan bu sistem üzerinden yapılabilir. Yeniden borçlu duruma düşülmemesi için Eylül ayı itibariyle primlerin düzenli yatırılması gerekiyor. 30 Nisan tarihine kadar anapara borcun tamamının yatırılması durumunda gecikme cezası ve zammı silinecek.