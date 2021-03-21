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    • Ekonomi
    • 21.03.2021 17:31
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    • 21.03.2021 17:32
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    Gündemde sıklıkla , ? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bankalar kredi için başvuran vatandaşları değerlendirmeye alır ve buna göre ne kadar kredi vereceği ya da hiç vermeyeceği belli olur. En önemli faktörlerden biri kişinin maaş miktarıdır ve daha önce kredi çektiyse ödemelerinin nasıl olduğu da değerlendirmede oldukça önemlidir. Ev, araba ya da farklı ihtiyaçları için kredi başvurusu yapacakların merak ettiği sorunun yanıtını derledik.

    takvim.com.tr
    Aylık 3.500 TL maaş alan bir çalışan kaç TL konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi çeker?

    Aylık 3.500 TL maaş alan bir çalışan kaç TL konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi çeker? Sorusunun yanıtı bugün arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Aylık 3.500 TL maaş alan bir çalışan bir kişi konut, taşıt ya da ihtiyaç kredisi çekmek istese bankalar kaç TL imkan sunuyor? Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi şartları neler? Hangi belgelerle başvurmak gerekiyor? İşte tüm bilgiler…

    Aylık 3.500 TL maaş alan bir çalışan kaç TL konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi çeker?

    Maaşı 3500 TL olan bir kişinin kredi taksit ödemeleri en fazla 1750 TL olmaktadır. 1750 TL taksitle 48 ay vadeli kredi alan bir kişi 84 bin TL'ye kadar kredi alabilmektedir. Araç kredisi için de aynı miktarlar geçerlidir. Ancak konut kredilerinde daha fazla taksit imkanı sağlandığı için kredi miktarı artmaktadır. 1750 TL taksit ödemesiyle ve 120 ay vadeli kredi alan bir kişinin konut kredisi 210 bin TL olmaktadır.

    KONUT KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

    -Nüfus cüzdanı fotokopisi

    -Son 2 aya ait güncel maaş bordrosu

    -Gelir belgesi

    -Emekliler için maaş cüzdanı fotokopisi

    -Serbest meslek sahipleri için son vergi levhasının fotokopisi

    -Kira geliri var ise tapu ve kira kontra fotokopisi

    -Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin işlem tarihinden önceki 3 ay içinde ve müşterinin ismine düzenlenmiş bir fatura aslı veya 3 ay içerisinde alınmış ikametgâh belgesi

    -Satın alınacak evin tapusunun fotokopisi

        TAŞIT KREDİSİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

        Taşıt kredisi başvurusunda bulunabilmek için öncelikle, kredi talebinde bulunulacak bankada, alınacak kredi türüne göre hazırlanan kredi başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, taşıt kredisi başvurusunda nüfus kağıdı, sürücü belgesi veya pasaport aslı ve fotokopisi, kredi başvurusunda bulunacak kişinin adına son dönem elektrik, su, telefon, doğal gaz faturaları veya ikametgah belgesi ve kredi başvurusunda bulunacak kişinin çalışma şekline göre istenen gelir belgesi ile başvuru yapılabilmektedir. Çalışma şekline göre istenen belgeler, ücretli çalışanlar, emekliler ve şirket sahiplerine göre değişiklik göstermektedir. Ücretli çalışanlar için istenen gelir belgesi, son 12 aya ait maaş bordrosu iken, emeklililer için, emekli tanıtım kartı ve emekli maaşını gösteren banka hesap cüzdanı ve şirket sahipleri için, güncel vergi levhası ve yıllık gelir vergisi beyannamesidir. Bu belgelerle beraber, alınan aracın, sıfır km. olması halinde, aracın proforma faturası veya alınan aracın ikinci el olması halinde, aracın ruhsatı gerekmektedir.

        İHTİYAÇ KREDİSİ ÇEKECEKLER İÇİN ŞARTLAR NELER?

        Gelir durumu ihtiyaç kredisi için en önemli şartlardan biridir. Birçok bankanın aradığı diğer şartlar ise;

        18 yaşını doldurmuş olmak (Bankalar yine de 20 yaş ve üzerine kredi vermektedir.)

        Vergi levhasının ya da SSK kaydının olması. (Son 3 aya dair)

        Herhangi bir bankadan aldığınız borçtan dolayı takibe düşmemiş olmanız.

        Bazı durumlarda kefil (Kefil olarak eşin rızası istenebiliyor.)

        Gelirin resmi olarak beyan edilmesi.

        Bunların dışında eğer ipotekli ihtiyaç kredisi çekilecekse, eşin rıza durumu istenebilir. İhtiyaç kredileri 36 ay vade ile kullanılabilir. İhtiyaç kredilerinde tüm hane halkının değil, yalnızca krediyi çekecek kişinin geliri hesaplanır. (Hane halkı kefil olabilir.) Yine birçok bankada gelirin en fazla %50'si aylık taksit olacak şekilde kredi çekilebiliyor.
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        Haberler Ekonomi Aylık 3.500 TL maaş alan bir çalışan kaç TL konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi çeker?