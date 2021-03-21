Aylık 3.500 TL maaş alan bir çalışan kaç TL konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi çeker?

İHTİYAÇ KREDİSİ ÇEKECEKLER İÇİN ŞARTLAR NELER?

Gelir durumu ihtiyaç kredisi için en önemli şartlardan biridir. Birçok bankanın aradığı diğer şartlar ise;

18 yaşını doldurmuş olmak (Bankalar yine de 20 yaş ve üzerine kredi vermektedir.)

Vergi levhasının ya da SSK kaydının olması. (Son 3 aya dair)

Herhangi bir bankadan aldığınız borçtan dolayı takibe düşmemiş olmanız.

Bazı durumlarda kefil (Kefil olarak eşin rızası istenebiliyor.)

Gelirin resmi olarak beyan edilmesi.

Bunların dışında eğer ipotekli ihtiyaç kredisi çekilecekse, eşin rıza durumu istenebilir. İhtiyaç kredileri 36 ay vade ile kullanılabilir. İhtiyaç kredilerinde tüm hane halkının değil, yalnızca krediyi çekecek kişinin geliri hesaplanır. (Hane halkı kefil olabilir.) Yine birçok bankada gelirin en fazla %50'si aylık taksit olacak şekilde kredi çekilebiliyor.