Aylık 3.500 TL maaş alan bir çalışan kaç TL konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi çeker? Sorusunun yanıtı bugün arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Aylık 3.500 TL maaş alan bir çalışan bir kişi konut, taşıt ya da ihtiyaç kredisi çekmek istese bankalar kaç TL imkan sunuyor? Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi şartları neler? Hangi belgelerle başvurmak gerekiyor? İşte tüm bilgiler…
Aylık 3.500 TL maaş alan bir çalışan kaç TL konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi çeker?
Maaşı 3500 TL olan bir kişinin kredi taksit ödemeleri en fazla 1750 TL olmaktadır. 1750 TL taksitle 48 ay vadeli kredi alan bir kişi 84 bin TL'ye kadar kredi alabilmektedir. Araç kredisi için de aynı miktarlar geçerlidir. Ancak konut kredilerinde daha fazla taksit imkanı sağlandığı için kredi miktarı artmaktadır. 1750 TL taksit ödemesiyle ve 120 ay vadeli kredi alan bir kişinin konut kredisi 210 bin TL olmaktadır.
KONUT KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
-Nüfus cüzdanı fotokopisi
-Son 2 aya ait güncel maaş bordrosu
-Gelir belgesi
-Emekliler için maaş cüzdanı fotokopisi
-Serbest meslek sahipleri için son vergi levhasının fotokopisi
-Kira geliri var ise tapu ve kira kontra fotokopisi
-Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin işlem tarihinden önceki 3 ay içinde ve müşterinin ismine düzenlenmiş bir fatura aslı veya 3 ay içerisinde alınmış ikametgâh belgesi
-Satın alınacak evin tapusunun fotokopisi