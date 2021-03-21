İkinci el cep telefonlarının satışa hazırlanması öncesinde tamir ve bakımını yapan iş yerlerindeki çalışanların, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunlu hale getirildi. Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Mesleki Yeterlilik Kurumu da (MYK) ikinci el cep telefonlarının tamir ve bakımıyla ilgili düzenlemeye gitti. Düzenlemeye göre, iş yerinde elektronik/ haberleşme dalında diploma veya ustalık belgesine sahip ya da cep telefonu tamir, bakım ve onarımları alanında Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip en az 7 teknik eleman bulunacak. Belgesi olmayan tamir yapamayacak.
TÜRK TELEKOM REKOR KIRDI
Türk Telekom, 5G test şebekesi üzerinde Nokia ile birlikte gerçekleştirdiği denemede 4.5 Gbps üzeri hızlara ulaşarak dünya rekoru kırdı. Türk Telekom, "milimetre dalga" ile 5G Yeni Radyo Taşıyıcı Birleştirme Teknolojisini, akıllı telefonla Türkiye'de ilk deneyen operatör oldu.
DİJİTAL OPERATÖR YENİLENDİ
Turkcell müşterilerinin tüm işlemlerini gerçekleştirmelerine imkan tanıyan 'Dijital Operatör' uygulaması yenilendi. İşlemleri ve menüleri daha kolay hale getirilen uygulamadan herkesin alışveriş yapabildiği ilk elektronik pazar yeri Turkcell Pasaj'a da hızla ulaşılabiliyor.
DEMİR YOLUNA 13.6 MİLYAR TL
Uşak'ın Eşme ilçesinde İzmir- Afyonkarahisar-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi Eşme-Salihli Kesimi T1 Tüneli Kazı Başlangıç Töreni'ne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sadece 2020'de demir yollarına 13.6 milyar lira yatırım yaptıklarını söyledi.
TÜRK TELEKOM REKOR KIRDI
Türk Telekom, 5G test şebekesi üzerinde Nokia ile birlikte gerçekleştirdiği denemede 4.5 Gbps üzeri hızlara ulaşarak dünya rekoru kırdı. Türk Telekom, "milimetre dalga" ile 5G Yeni Radyo Taşıyıcı Birleştirme Teknolojisini, akıllı telefonla Türkiye'de ilk deneyen operatör oldu.
DİJİTAL OPERATÖR YENİLENDİ
Turkcell müşterilerinin tüm işlemlerini gerçekleştirmelerine imkan tanıyan 'Dijital Operatör' uygulaması yenilendi. İşlemleri ve menüleri daha kolay hale getirilen uygulamadan herkesin alışveriş yapabildiği ilk elektronik pazar yeri Turkcell Pasaj'a da hızla ulaşılabiliyor.
DEMİR YOLUNA 13.6 MİLYAR TL
Uşak'ın Eşme ilçesinde İzmir- Afyonkarahisar-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi Eşme-Salihli Kesimi T1 Tüneli Kazı Başlangıç Töreni'ne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sadece 2020'de demir yollarına 13.6 milyar lira yatırım yaptıklarını söyledi.