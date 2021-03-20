

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 65 yaş üstü vatandaşların korunması, desteklenmesi, evde bakımlarının yapılması ve psikososyal destek gibi geniş bir alandaki uygulamaları kapsayan Yaşlı Destek Programı (YADES) ile 66 bin 726 kişiye ulaştı.