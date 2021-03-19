Son gün 31 Mart! Başvuru yapanın borcu silinecek! Primleri devlet ödeyecek...

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olan vatandaşları ilgilendiren haber! Milyonlarca kişi GSS prim borcu nedeniyle sıkıntı yaşayabiliyor. Borçları bulunan vatandaşların borçlarının silinmesi hakkında ise yeni bir düzenleme devreye girmişti. 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırılır ve gelir brüt asgari ücretin üçte birinin altında çıkarsa borçlar silinebilecek. GSS prim borcu sildirmek isteyenler için detaylar haberimizde... İşte merak edilen konunun detayları!
PRİMLERİ DEVLET ÖDEYECEK!
Hükümet, Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunan 4 milyon vatandaş için de yeni bir sayfa açtı. Buna göre 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırıp da geliri asgari ücretin üçte birinin (bu yıl için 981 lira) altında olanların bütün borçları silinecek.
Primlerini devlet ödeyecek. Örneğin, 6 bin 374 lira GSS prim borcu olan, peşin ödemede 3 bin 344 lira gecikme cezası ve zammından kurtulacak.
TAKSİTLE DE ÖDENEBİLİR
Milyonları ilgilendiren GSS borçlarına ilişkin yapılandırma ile ilgili merak edilen soruları Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanvekili İsmail Yılmaz yanıtladı. Yapılandırma kanunu uyarınca, daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanlara 31 Mart 2021 tarihine kadar testi yaptırması gerekiyor.
GSS prim borcunun anapara miktarını 31 Nisan 2021 tarihine kadar istedikleri gibi (peşin, taksit halinde, parça parça) ödeme imkânı bulunuyor.