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    • Ekonomi
    • 19.03.2021 08:49
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    • 19.03.2021 08:49
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    uzatıldı mı? 2021 ?

    2021 ne zaman bitiyor? ? sorularına işçiler ve işverenler yanıt arıyor. Pandemi döneminde işçilerin mağdur olmaması için alınan bu yasak kararı aylardır devam ediyor. Yasak kararının kalkmasıyla birlikte birçok işletmede değişiklik olabileceği tahmin ediliyor. Peki işten çıkarma yasağı uzatıldı mı? ?

    takvim.com.tr
    İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? 2021 işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

    İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? 2021 işten çıkarma yasağı uzatıldı mı soruları gündemde sık sık sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sırasında birçok işletme kapalı kalırken, işçilerin de mağduriyetinin önüne geçilmesi adına işten çıkarma yasağı kararı alınmıştı. Aylardır sık sık uzatılan karara ilişkin yeni bir duyurunun yapılıp yapılmadığı merakla bekleniyor.

    İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılması düzenlendi.



    İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı. Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti.

    BAKAN SELÇUK TWITTER'DAN PAYLAŞTI

    Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." ifadesini kullandı.

        İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ GEÇERSİZ OLDUĞU DURUMLAR

        Çalışanının işten ayrılışını, SGK'ya bildiren işyerleri fesih türüne göre kod seçmek zorunda. İstifa için '03', işçinin haklı nedenle feshi için '25', işverenin haklı nedenle feshi için '29' ve işyeri kapanması için '17' no.lu kodlar seçiliyor. Ve bu kodlar fesih yasağı kapsamına girmeyen durumları da ifade ediyor.

        Fesih kapsamına girmeyen durumlar:

        İş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,



        Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller,

        İşverenin faaliyetinin sona ermesi,

        İşin sona ermesi halleri dışında.

        NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ

        Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.

        Bununla birlikte, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 27 ve 28 inci maddelerinde esasları belirlenen iki ayrı nakdi ücret desteği daha uygulamaya alınmıştır. Bu kapsamda; 1/1/2019-17/4/2020 aralığında 4857 sayılı Kanunun 25/(II) numaralı bendinde belirtilen sebepler dışında hizmet akdi sona erenler ile özel sektör işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan dönemlerinde en az çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilenlerden 1/12/2020 tarihinden itibaren işe başlatılıp ücretsiz izne ayrılanlara 2020 yılı Nisan ayında uygulamaya başlanılan nakdi ücret desteği uygulaması ile benzer esaslar çerçevesinde nakdi ücret desteği ödenmektedir.
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        Haberler Ekonomi İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? 2021 işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?