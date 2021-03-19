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    • Ekonomi
    • 19.03.2021 08:41
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    • 19.03.2021 08:41
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    19 Mart 2021: Fındık fiyatları ne kadar oldu? 19 Mart il il fındık fiyatları listesi! , , , ...

    'nin kuzeyinde binlerce kişinin gelir ve geçimini sağlayan fındık ile ilgili araştırmalar sürüyor. Haftanın beşinci gününde güncel fındık fiyatları hakkında araştırmalara başlandı. ? ? İşte , Samsun, , , Kocaeli, Ünye, , Düzce, Sakarya, Fatsa, Akçakoca, Terme ve güncel fındık fiyatları...

    takvim.com.tr
    19 Mart 2021: Fındık fiyatları ne kadar oldu?

    Türkiye'nin kuzeyine can veren gelir kalemlerinden biri olan fındık ile ilgili sorgulamalar ikinci ayın son haftasında da başladı. Binlerce fındık sahibinin yanı sıra onları işlemek ve farklı ürünlerde kullanmak isteyen firmalar ve yurt dışındaki birçok şirket son seviyeler hakkında bilgi sahibi olmak üzere araştırmalarda bulunuyor.

    Tüketicinin sofrasına gelene kadar birçok aşamadan geçen fındığın son dönemdeki fiyatları için üreticiler daha da yükselmesi gerektiğini ve masraflarını çıkaramadıklarını söylüyorlardı. Özellikle de mart ayında nasıl bir seyir izlendiği merak konusu oldu. Peki, güncel fındık fiyatları kaç lira? İşte 19 Mart Cuma 2021 Ordu, Samsun, Zonguldak, Kocaeli, Giresun, Sakarya, Çarşamba, Ünye, Düzce, Fatsa, Akçakoca, Terme ve Trabzon güncel fındık fiyatları...

    19 MART CUMA İL İL GÜNCEL FINDIK FİYATLARI

    AKÇAKOCA 22,50 TL 24,26 TL
    ÇARŞAMBA 21,50 TL 23,50 TL
    DÜZCE 22,50 TL 24,26 TL
    FATSA 22,00 TL 24,90 TL
    GİRESUN 24,25 TL 24,40 TL
    KOCAELİ 21,50 TL 21,50 TL

        ORDU 21,50 TL 23,25 TL
        SAKARYA 21,50 TL 23,25 TL
        SAMSUN 21,50 TL 23,25 TL
        TRABZON 21,50 TL 23,00 TL
        TERME 21,50 TL 23,25 TL
        ÜNYE 21,50 TL 23,50 TL
        ZONGULDAK 21,50 TL 23,25 TL

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