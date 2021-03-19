15 dakikalık görüşmenin en ucuzu 200 en pahalısı ise 500 TL: Diyetisyenlerin ise seans ücretleri tavan yaptı!

Pandemiyle birlikte milyonlarca insan eve kapandı. Hareketsizlik ve kalitesiz beslenme nedeniyle kilolar arttı. Yaz aylarına sayılı günler kala özellikle kadınları kilo verme telaşı sardı.
Diyetisyenlere talep arttı. 1-3-6 aylık periyotlarla zayıflama programı yapan diyetisyenlerin seans ücretleri 250 liraya kadar çıktı. Sosyal medyada, ücretlere tepki yağdı. "Tıp diplomaları bile yok. Seans başına profesör maaşı alıyorlar" diyerek tepki yağdı.
TAKSİT YOK
Paket ücretleri tavan yapan diyetisyenler, ödeme yöntemlerinde de kendi kurallarını belirledi. Ücretlerin ödemesinde kredi kartı ve taksit imkanının olmadığını söyledi.