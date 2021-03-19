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    15 dakikalık görüşmenin en ucuzu 200 en pahalısı ise 500 TL: Diyetisyenlerin ise seans ücretleri tavan yaptı!

    Pandemiyle birlikte milyonlarca insan eve kapandı. Hareketsizlik ve kalitesiz beslenme nedeniyle kilolar arttı. Yaz aylarına sayılı günler kala özellikle kadınları kilo verme telaşı sardı. Diyetisyenlere talep arttı. 1-3-6 aylık periyotlarla zayıflama programı yapan diyetisyenlerin seans ücretleri 250 liraya kadar çıktı. Sosyal medyada, ücretlere tepki yağdı. "Tıp diplomaları bile yok. Seans başına profesör maaşı alıyorlar" diyerek tepki yağdı.

    Yemeyin bizi

    Pandemiyle birlikte milyonlarca insan eve kapandı. Hareketsizlik ve kalitesiz beslenme nedeniyle kilolar arttı. Yaz aylarına sayılı günler kala özellikle kadınları kilo verme telaşı sardı.

    Diyetisyenlere talep arttı. 1-3-6 aylık periyotlarla zayıflama programı yapan diyetisyenlerin seans ücretleri 250 liraya kadar çıktı. Sosyal medyada, ücretlere tepki yağdı. "Tıp diplomaları bile yok. Seans başına profesör maaşı alıyorlar" diyerek tepki yağdı.

    TAKSİT YOK
    Paket ücretleri tavan yapan diyetisyenler, ödeme yöntemlerinde de kendi kurallarını belirledi. Ücretlerin ödemesinde kredi kartı ve taksit imkanının olmadığını söyledi.

        BOŞ RANDEVU YOK
        Sosyetik isimlerin tercih ettiği bir kadın diyetisyenin seans ücreti cep yaktı. Yalnızca tek bir görüşmede bile 500 TL para alındı. En yakın randevu, bir ay sonraydı.

        YENİ TREND ONLİNE
        Pandemiyle birlikte diyetisyenler online diyetlere başladı. Paketlerin ücretleri baharın gelmesiyle arttı.

        4 görüşme 1 aylık 320 TL
        6 görüşme 2 aylık 480 TL
        8 görüşme 3 aylık 640 TL


            10 görüşme 4 aylık 800 TL
            12 görüşme 5 aylık 960 TL
            14 görüşme 6 aylık 1100 TL

            EN PAHALISI BAĞDAT CADDESİ
            Seans ücretleri, diyetisyenlerin muayene semtlerine göre de değişti. En pahalı semtler Nişantaşı ve Bağdat Caddesi'ydi. Kadıköy'de faaliyet gösteren bir diyetisyenin paket ücretleri şöyleydi: Ayda 4 görüşme yapılıyor. 1'i muayene 3'ü kontrol.

            1 AYLIK BİN 500
            3 AYLIK 4 BİN
            6 AYLIK 7 BİN 500
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            Haberler Ekonomi 15 dakikalık görüşmenin en ucuzu 200 en pahalısı ise 500 TL: Diyetisyenlerin ise seans ücretleri tavan yaptı!