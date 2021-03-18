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    • Ekonomi
    • 18.03.2021 10:26
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    • 18.03.2021 10:26
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    , ? Gündemde hiç şüphesiz ki en çok merak edilen ve araştırılan konulardan biri oluyor ve koronavirüsle mücadele sürecinde ekonomik destek sağlayan bu imkandan faydanılmak isteniyor. Peki , ? Cumhurbaşkanlığı liderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında nasıl bir karar verildi? Kontrollü normalleşme sürecinde ödenmeye devam edecek mi? işte son gelişmeler…

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    Nakdi ücret desteği ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?

    Nakdi ücret desteği ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği ne kadar, kimler yararlanabiliyor? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan pandemi döneminde ihtiyaç sahibi olanların ekonomisini iyileştirme amacıyla her ay ödenen nakdi ücret desteği devam edecek mi? işte ayrıntılar…

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." ifadesini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEREDEN ALINIYOR?

    Nakdi ücret desteği, destek alacak vatandaşların sistem üzerinde kayıtlı olan IBAN'ları üzerinden banka hesaplarına aylık olarak düzenli bir şekilde yatırılıyor. Eğer desteği alacak kişinin sistemde kayıtlı bir IBAN'ı bulunmuyorsa kişinin nakdi ücret desteğini alabilmek için PTT şubelerine gitmesi gerekiyor.

        NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ŞARTLARI NELER?

        17/4/2020 tarihi itibarıyla, iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar kapsam dâhilindedir.

        Ayrıca; 1/1/2019-17/4/2020 aralığında 4857 sayılı Kanunun 25/(II) numaralı bendinde belirtilen sebepler dışında hizmet akdi sona erenler ile özel sektör işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan dönemlerinde en az çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilenlerden 1/12/2020 tarihinden itibaren işe başlatılıp ücretsiz izne ayrılanlara 2020 yılı Nisan ayında uygulamaya başlanılan nakdi ücret desteği uygulaması ile benzer esaslar çerçevesinde nakdi ücret desteği ödenmektedir.

        NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ HAKKINDA

        Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.

        Bununla birlikte, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 27 ve 28 inci maddelerinde esasları belirlenen iki ayrı nakdi ücret desteği daha uygulamaya alınmıştır

        Bu kapsamda; 1/1/2019-17/4/2020 aralığında 4857 sayılı Kanunun 25/(II) numaralı bendinde belirtilen sebepler dışında hizmet akdi sona erenler ile özel sektör işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan dönemlerinde en az çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilenlerden 1/12/2020 tarihinden itibaren işe başlatılıp ücretsiz izne ayrılanlara 2020 yılı Nisan ayında uygulamaya başlanılan nakdi ücret desteği uygulaması ile benzer esaslar çerçevesinde nakdi ücret desteği ödenmektedir.
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        Haberler Ekonomi Nakdi ücret desteği ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği ne kadar, kimler yararlanabiliyor?