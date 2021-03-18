Nakdi ücret desteği ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği ne kadar, kimler yararlanabiliyor? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan pandemi döneminde ihtiyaç sahibi olanların ekonomisini iyileştirme amacıyla her ay ödenen nakdi ücret desteği devam edecek mi? işte ayrıntılar…
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEREDEN ALINIYOR?
Nakdi ücret desteği, destek alacak vatandaşların sistem üzerinde kayıtlı olan IBAN'ları üzerinden banka hesaplarına aylık olarak düzenli bir şekilde yatırılıyor. Eğer desteği alacak kişinin sistemde kayıtlı bir IBAN'ı bulunmuyorsa kişinin nakdi ücret desteğini alabilmek için PTT şubelerine gitmesi gerekiyor.