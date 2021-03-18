Merkez Bankası faiz toplantısı saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Gözler o gelişmede!

Merkez Bankası faiz toplantısı saat kaçta yapılacak? Faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı gündemin ilk sıralarına oturdu. Merkez Bankası'nın Mart ayı toplantısından çıkacak faiz kararı piyasaları yakından etkileyecek. Geçtiğimiz ay TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir." ifadeleri kullanılmıştı.
MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
Mart 2021 tarihli Merkez Bankası faiz kararı toplantısı, 18 Mart 2021 saat 14.00'da sonuçları ile kamuoyuna duyurulacak.
Son toplantıda Para Politikası için yapılan açıklama şu şekilde olmuştu;
Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.
İktisadi faaliyet güçlü bir seyir izlemektedir. Salgına bağlı kısıtlamaların ekonomi üzerindeki aşağı yönlü etkileri sınırlı kalırken, hizmetler ve bağlantılı sektörlerdeki yavaşlama ve bu sektörlerin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlikler sürmektedir. Salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talebin cari işlemler dengesi üzerindeki olumsuz etkisi devam etmektedir. Diğer taraftan, finansal koşullardaki sıkılaşmayla birlikte son dönemde kredi büyümesi yavaşlamaya başlamıştır.