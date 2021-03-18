

Şayet para basılsaydı, "Enflasyon olmuş yüzde bilmem kaç, ekmek olmuş 10 lira, bu millet ne yiyecek?" diyeceklerdi.

Şayet millet full evlere kapatılsaydı, bugün esnaf ağlıyor diyenlerin, o vakit ne diyeceklerini tahmin etmek hiç de güç değil.

Sahra hastanesi diyorlardı, çok kısa sürede şehir hastanelerine yenileri eklendi. Bu sefer de ne işe yarıyor bu hastaneler demeye başladılar.

Türk siyaset tarihi boyunca iktidara gelenlerin ilk icraatı "Enkaz devraldık" diyerek zam üstüne zam yapmaktı. Dar gelirli ezildikçe eziliyor, buna rağmen maaşlarda zırnık iyileştirme yapılmıyordu. Esnaf kan ağladığı halde vergilerde iyileştirme yapmak şöyle dursun daha da artırılıyordu.Hülasa, görevi devraldıkları eski hükümetin yapıp ettiklerini kendi acizliklerinin bahanesi yapacak kadar istismar ediyorlardı.Başkan Erdoğan da söz konusu eski Türkiye hükümetleri gibi pandemiyi bahane edebilirdi. Üstelik pandeminin, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin ekonomilerini sarstığı bilinen bir gerçekti.