Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Apple’dan Sincan tepkisi (Ekonomi haberleri)

    'li teknoloji şirketi Apple'ın, 'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yoğunlukla bulunan Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığı gerekçesiyle Çinli kamera ve parça tedarikçisi Ofilm Group şirketiyle sözleşmelerini sonlandırdığı iddia edildi. Kaynaklar Apple'ın bu kararı birkaç ay önce aldığını belirtirken, şirket açıklama yapmadı.

    Apple’dan Sincan tepkisi

    ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yoğunlukla bulunan Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığı gerekçesiyle Çinli kamera ve parça tedarikçisi Ofilm Group şirketiyle sözleşmelerini sonlandırdığı iddia edildi. Kaynaklar Apple'ın bu kararı birkaç ay önce aldığını belirtirken, şirket açıklama yapmadı.

    FAHİŞ FİYATA GEÇİT YOK
    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,     enflasyonla mücadeleyi zedeleyen ve tüketicileri mağdur eden olağandışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi. Pekcan, tüketicilerin korunması kapsamında kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan AB projesini tamamladıklarını belirtti.

    YURT DIŞINDA BÜYÜYECEK
    Dünyanın     38 ülkesinde hizmet veren COLIN'S, yeni mağazalar açarak büyümeyi sürdürüyor. Marka, bu yıl Türkiye başta olmak üzere Rusya, Fas, Ukrayna, Belarus ve Romanya'da toplam 16 mağaza açıyor. COLIN'S Global Pazarlama Direktörü Önder Ön, jean odaklı ürünlerini müşterileriyle buluşturmak için çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

        KIŞLIK TARİFESİ
        Pandeminin         gayrimenkul sektörüne etkisi büyük oldu. Evden çalışmanın da etkisiyle büyük bir göç hareketi yaşandı. Bu da konut fiyatlarına yansıdı. Endeksa verilerine göre; Şubat'ta en fazla değer artışı Muğla, Aydın ve Antalya'da görüldü. Muğla'da konut fiyatları yüzde 66.9 arttı, ortalama konut fiyatı 833 bin 170 lira oldu. Aydın'da konut fiyatları yüzde 53.77 yükselirken, ortalama konut fiyatı 473 bin 760 lira olarak gerçekleşti. Antalya'da ise konut fiyatları yüzde 53 arttı.

        'KAHRAMANLARA MİNNET BORÇLUYUZ'
        DOĞU Biga Madencilik Genel Müdürü Ahmet Şentürk, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'yle ilgili açıklama yaptı. Şentürk, şunları söyledi: "106 yıl önce Cumhuriyetimizin kurucusu, Atamız Mustafa Kemal Atatürk'ün komutanlığında 'Çanakkale Geçilmez' diyerek destan yazan kahramanlara hâlâ minnet borçluyuz."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Apple’dan Sincan tepkisi (Ekonomi haberleri)