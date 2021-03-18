Apple’dan Sincan tepkisi (Ekonomi haberleri)

ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yoğunlukla bulunan Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığı gerekçesiyle Çinli kamera ve parça tedarikçisi Ofilm Group şirketiyle sözleşmelerini sonlandırdığı iddia edildi. Kaynaklar Apple'ın bu kararı birkaç ay önce aldığını belirtirken, şirket açıklama yapmadı.
FAHİŞ FİYATA GEÇİT YOK
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, enflasyonla mücadeleyi zedeleyen ve tüketicileri mağdur eden olağandışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi. Pekcan, tüketicilerin korunması kapsamında kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan AB projesini tamamladıklarını belirtti.
YURT DIŞINDA BÜYÜYECEK
Dünyanın 38 ülkesinde hizmet veren COLIN'S, yeni mağazalar açarak büyümeyi sürdürüyor. Marka, bu yıl Türkiye başta olmak üzere Rusya, Fas, Ukrayna, Belarus ve Romanya'da toplam 16 mağaza açıyor. COLIN'S Global Pazarlama Direktörü Önder Ön, jean odaklı ürünlerini müşterileriyle buluşturmak için çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.