Apple’dan Sincan tepkisi (Ekonomi haberleri)

KIŞLIK TARİFESİ

Pandeminin gayrimenkul sektörüne etkisi büyük oldu. Evden çalışmanın da etkisiyle büyük bir göç hareketi yaşandı. Bu da konut fiyatlarına yansıdı. Endeksa verilerine göre; Şubat'ta en fazla değer artışı Muğla, Aydın ve Antalya'da görüldü. Muğla'da konut fiyatları yüzde 66.9 arttı, ortalama konut fiyatı 833 bin 170 lira oldu. Aydın'da konut fiyatları yüzde 53.77 yükselirken, ortalama konut fiyatı 473 bin 760 lira olarak gerçekleşti. Antalya'da ise konut fiyatları yüzde 53 arttı.