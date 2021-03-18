Son dakika: Akaryakıt fiyatları 20 kuruşa kadar düşecek: Akaryakıtta 'tavan fiyat' uygulaması

Son dakika haberi... Şirketlerin akaryakıt fiyatları üzerinden oynadıkları oyuna karşı EPDK düğmeye bastı. Düşen dolar kuruna rağmen akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmaması üzerine 'tavan fiyat' uygulamasına geçiliyor.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Kararla, fiyatlarda 17 ila 20 kuruş arasında indirim olacak. Kimse ürünü tavan fiyattan bir kuruş pahalıya satamayacak.
İstanbul Anadolu yakasında benzinin litresinin tavan fiyatı 7.08, Avrupa yakasında ise 7.07 lira olarak belirlendi. Ankara'da litre fiyatı 7.13 TL'yi, İzmir'de ise 7.16 TL'yi geçemeyecek. Kurum, daha önce de üç defa tavan fiyat uygulamasına gitmişti.