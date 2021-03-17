Şartları yerine getirene her ay ödeniyor! 763 TL ile 1.657 TL arasında nakit geri ödemesiz alın! Başvurun PTT'den anında çekin!

65 YAŞ AYLIĞI KİMLER ALABİLİR?

Herhangi bir gelir veya aylık almayan, herhangi bir işte çalışmayan, SGK güvencesi bulunmayan 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, 2022 sayılı kanun uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumundan ( SGK) aylık bağlanmaktadır.

Bu maaşı alabilmenin diğer her türlü devlet maaşlarında olduğu gibi bazı kriterleri bulunmaktadır. 65 yaş aylığı adından da belli olacağı üzere 65 yaşını geçmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) herhangi bir güvencesi ve ek geliri olmayan, aylık geliri 701 liranın altında olan vatandaşlara veriliyor.

Şartları uyan yaşlılarımız, yaşlılık maaşı için bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir. Ayrıca e-devlet üzerinden de (https://www.turkiye.gov.tr/) yaşlılık aylığına başvuruda bulunulabilir.

Maaş almaya hak kazananlar hem mesaj yoluyla hem de SGK sitesinden sonucu öğrenebilirler. Maaşlar PTT yoluyla ödenmektedir.