Şartları yerine getirene her ay ödeniyor! 763 TL ile 1.657 TL arasında nakit geri ödemesiz alın! Başvurun PTT'den anında çekin!

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    • Ekonomi
    • 17.03.2021 09:54
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    • 17.03.2021 09:54
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    Devlet vatandaşlara birden fazla destek ödemeleri sağlamaya devam ediyor. Bunlardan biri de dır. Yaşlılık maaşı sosyal güvencesi olmayan yaşlılara sağlanıyor. Açıklanan zam oranları kapsamında sosyal güvencesi olmayan, ve üzerinde olan yaşlı vatandaşlara ödenen yaşlılık maaşları da netlik kazanmış oldu.65 yaşını tamamlamış ve emekli olamamışsanız ve haberimizde bahsedilen başvuru koşullarına sahipseniz bu maaşa sahip olabilirsiniz. Peki, 2021 yaşlılık (65 yaş) maaşı ne kadar oldu? ? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    763 TL ile 1.657 TL arasında nakit geri ödemesiz alın!

    65 yaş üstü vatandaşlara her ay ödenen devlet desteğinin zamlı tutarı ve 2021 yılında yaşlılık maaşı almak isteyenler için başvuru şartları. Peki 65 yaş aylığı ne kadar oldu 2021? Yaşlılık aylıkları ne zaman yatacak? Açıklanan zam oranları kapsamında sosyal güvencesi olmayan, 65 yaş ve üzerinde olan yaşlı vatandaşlara ödenen yaşlılık maaşları da netlik kazanmış oldu. Daha önceki aylarda aylık 711 TL olarak ödenen yaşlılık maaşı zam ile birlikte 763 TL oldu. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve yardıma muhtaç vatandaşlarının hayatlarını sürdürebilmeleri ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için çeşitli kanunlar veya yönetmelikler çıkarırlar. Bu hususta sosyal devlet anlayışının en güzel örneği olan Türkiye Cumhuriyeti, 65 yaşını tamamlayıp emekli olamayan vatandaşlarını asla yalnız bırakmıyor.

    SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36 oranında zam yapıldı. 2020 yılında 711,50 TL olan 65 yaş aylıkları da 2021 yılında 763,02 liraya çıktı.
    Yaşlılık aylıkları, T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre vatandaşlara ödenmektedir. İşte ödeme günleri:
    - Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5'inci günü.
    - Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6'ıncı günü.
    - Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7'inci günü.
    - Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü.
    - Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü.

    65 YAŞ AYLIĞI KİMLER ALABİLİR?

    Herhangi bir gelir veya aylık almayan, herhangi bir işte çalışmayan, SGK güvencesi bulunmayan 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, 2022 sayılı kanun uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumundan ( SGK) aylık bağlanmaktadır.

    Bu maaşı alabilmenin diğer her türlü devlet maaşlarında olduğu gibi bazı kriterleri bulunmaktadır. 65 yaş aylığı adından da belli olacağı üzere 65 yaşını geçmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) herhangi bir güvencesi ve ek geliri olmayan, aylık geliri 701 liranın altında olan vatandaşlara veriliyor.

    Şartları uyan yaşlılarımız, yaşlılık maaşı için bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir. Ayrıca e-devlet üzerinden de (https://www.turkiye.gov.tr/) yaşlılık aylığına başvuruda bulunulabilir.

    Maaş almaya hak kazananlar hem mesaj yoluyla hem de SGK sitesinden sonucu öğrenebilirler. Maaşlar PTT yoluyla ödenmektedir.

        2021 YAŞLILIK MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

        2021 yılında yaşlılık maaşı almak isteyenler yaşlılık maaşı başvurusu için gerekli evraklar nelerdir araştırması yapıyor.

        İşte yaşlılık aylığı başvuru şartları...

        2 tane vesikalık fotoğraf,

        Fakirlik kağıdı,

        Vukuatlı nüfus kayıt belgesi,

        Maaş almadığınızı belgeleyen bir resmi kağıt,

        Mal bildirimi,

        Dilekçe,

        Sağlık kurulundan alınan bir rapor...

        HANGİ AYLARDA NASIL ÖDENİR?

        65 yaş aylığını almaya hak kazandıysanız ilk maaşınızı ikamet ettiğiniz yerdeki Ziraat Bankası ya da PTT'den alabilirsiniz. Daha sonra istediğiniz bir banka hesabına ödemeleri yönlendirme şansına sahipsiniz. Ayrıca önceden üç ayda bir olarak verilen bu ödeme, bir süre önce aylık olarak verilmeye başlandı. Bu kapsamda vatandaşlar 65 yaş maaşlarını aylık olarak çekebiliyorlar.

        EVDE BAKIM MAAŞI KAÇ TL'DİR?

        Evde bakım maaşı için en çok araştırılan konulardan birisi de bu sosyal yardımın kaç TL olduğudur. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın tüm sosyal yardımlarında olduğu gibi evde bakım parası da memur maaş katsayısına eşitlenmiştir. Bundan dolayı her yıl Ocak ve Temmuz aylarında evde bakım parasına zam yapılıyor. Ocak 2021'de yapılan zam ile evde bakım parası 1.544 TL'den 1.657 TL'ye yükseltilmiştir.
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        Haberler Ekonomi Şartları yerine getirene her ay ödeniyor! 763 TL ile 1.657 TL arasında nakit geri ödemesiz alın! Başvurun PTT'den anında çekin!