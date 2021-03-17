Emeklileri sevindiren müjde! Çifte ikramiye birden gelecek! 1146 TL ödeme yapılacak…

Emekli vatandaşlar çifte ikramiye müjdesi gelecek. Dini bayramlarda emekli vatandaşlar için verilen ikramiyeler ile beraber emekliler ek gelirlere kavuşuyor. Hem Ramazan hem de Kurban bayramında emekli vatandaşlar için binler TL olmak üzere ikramiyeler ödeniyor. İlk ödemeler de 2018 yılında başlamıştı. 2018 yılında 1000 TL olarak yapılan ödemeler 2019 senesinde de bin lira olarak hesaplara yatırılmıştı. 2020 yılında yapılan tüm baskı ve yoğun talebe rağmen yine emekliye bayram ikramiyesi zammı yapılmamış ve hesaplara ödemeler biner lira olmak üzere yatırılmıştı.
Bayram ikramiyesi ne kadar oldu?
Yapılan ilk açıklamalarda bayram ikramiyesi ödemeleri için sadece tarih bilgisine ver verildi ve ödemeler yine her bayramda bin TL olmak üzere 2 bin TL olarak duyuruldu.
2021 yılında Ramazan Bayramı emekliye bayram ikramiyesi ödemesi Mayıs ayında bin TL olarak gerçekleştirilecek.
İkinci bayram ikramiyesi ödemesi ise Temmuz ayında Kurban Bayramı öncesi yapılacak ve emeklilere herhangi bir artışa gidilmezse 2021 yılında toplamda 2 bin liralık bayram ikramiyesi ödemesi yapılmış olacak.
Dul ve yetimlere zam…
Önerilen enflasyon endekslenmesi söz konusu olursa emeklilere ödenen ikramiyelere zam geleceği gibi bir yandan da dul ve yetim maaşı alanlar için de bayram ikramiyeleri her yıl bir önceki yıl meydana gelen enflasyon verilerine göre artış gösterecek. 2020 yılı içerisinde enflasyon verileri yüzde 14,60 verilerine kadar gelmişti. Eğer beklenen artış söz konusu olursa ikramiye ödemeleri bin TL olarak değil de 1146 TL olarak her bayramda yani yıl içerisinde iki kerede toplam 2 bin 292 TL olarak ödenecek. İkramiye artışlarından sadece emekli vatandaşlar değil bir yandan da dul ve yetim maaşları alan vatandaşlar da yararlanacaklar.