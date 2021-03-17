Emeklileri sevindiren müjde! Çifte ikramiye birden gelecek! 1146 TL ödeme yapılacak…

Bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Yapılan ilk açıklamalarda bayram ikramiyesi ödemeleri için sadece tarih bilgisine ver verildi ve ödemeler yine her bayramda bin TL olmak üzere 2 bin TL olarak duyuruldu.

2021 yılında Ramazan Bayramı emekliye bayram ikramiyesi ödemesi Mayıs ayında bin TL olarak gerçekleştirilecek.

İkinci bayram ikramiyesi ödemesi ise Temmuz ayında Kurban Bayramı öncesi yapılacak ve emeklilere herhangi bir artışa gidilmezse 2021 yılında toplamda 2 bin liralık bayram ikramiyesi ödemesi yapılmış olacak.